Milan | la stoccata di Salvini dopo la Juventus | “penso alle vittorie per gli italiani Da

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Matteorifila unaalil ko contro la: il leader della Lega, rassegnato a perdere come tifoso, pensa a vincere le battaglie per gliNonostante la miglior partita della stagione, ilè stato sconfitto dallaaver resistito egregiamente, mettendo in difficoltà i bianconeri più volte, i rossoneri sono stati beffati da un gol da campione di Paulo Dybala che ha regalato 3 punti e la vetta della classifica a Maurizio Sarri. Per iltanta amarezza, ma anche giudizi positivi. Matteo, super tifoso rossonero, non ha perso però l’occasione di mostrare il suo disappunto ai microfoni di ‘Lady Radio’ dichiarando: “il momento no del? Mi accontento di vincere le partite che riguardano gli. Comesono rassegnato a perdere per un po’ di tempo. Prima o poi… La fede non ...

infoitsport : Juventus-Milan, Pioli: “Barcolliamo, ma non molliamo. Mancata stoccata vincente” - milannewsmondo : Juve-Milan, Pioli: “Abbiamo giocato alla pari, è mancata la stoccata” - sscalcionapoli1 : Milan, Pioli: “Prestazione c’è stata. Mancata la stoccata vincente” -