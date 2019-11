Milan | colpo a gennaio | parte Kessie | il colpo extra-budget di Gazidis

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) In uscita Franck, in entrata Granit Xhaka. Secondo la svizzera RSI sarebbe il centrocampista classe 1992, in rotta con l'Arsenal di cui è stato anche capitano, il rinforzo diper mister Stefano Pioli, ideale sostituto d'esperienza dell'ivoriano ex Atalanta non convocato per la gara co

Sport_Mediaset : #Pioli: 'Non dobbiamo mollare, stasera ci è mancato solo il colpo vincente' ???? #JuveMilan - Capitan59238052 : @teo_acm Sarebbe un ottimo colpo, ma ogni cosa che fa questa dirigenza è da bocciare a prescindere per qualcuno ????… - infoitsport : Milan, Pioli: 'Non dobbiamo mollare, ci è mancato il colpo vincente' -