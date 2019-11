Microbiologi | “Fondamentale screening neonati contro citomegalovirus”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – In Italia su una popolazione di 450 mila nati vivi vengono diagnosticati circa 3.000 casi di infezione congenita da citomegalovirus e di questi circa 3 o 400 vengono alla luce con una sintomatologia evidente. Sintomi e conseguenze spesso gravi. In questo contesto diventa fondamentale riconoscere alla nascita icongenitamente infetti, per sottoporli al protocollo e follow up diagnostico-assistenziale attraverso una serie di accertamenti clinici strumentali e di laboratorio per garantire in caso di necessità l’intervento terapeutico precoce. Questo uno dei temi discussi a Rimini durante il Congresso nazionale dell’Associazioneclinici italiani (Amcli), in corso fino a domani.In particolare, durante un workshop sul tema, Agata Calvario, virologa del Policlinico di Bari ha esaminato i più recenti studi pubblicati in ...

