Michael Schumacher | l’omaggio della figlia Gina | vince a cavallo con la tuta della Ferrari

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 11 novembre 2019)Maria, la22enne dell’ex campione di Formula 1era impegnata in questi giorni nell’Elementa Masters Premiere, l’evento di reining organizzato a Verona., per l’esibizione finale di tutti i reiner in costume, non ha avuto dubbi quando è venuto il momento di scegliere il proprio abito per lo show: la storica. La ragazza ha preparato con cura la suae anche l’abbigliamento del suo splendidobianco. Alettone sull dorso e luci sui fianchi per l’animale, che, una dopo l’altra, ha piazzato manovre di reining spettacolari, conconcentratissima pilota in rosso proprio come il papà. «Non avrei potuto scegliere altro tema che quelloper il mio costume. Siamo in Italia, rappresento la famigliae laè un mito» ha dettoin una dichiarazione che non ha però lasciato ...

