Fonte : inmeteo

(Di lunedì 11 novembre 2019) Com'era nelle attese, il tempo sta peggioramento sensibilmente su molte delle nostre regioni per effetto di un vastodi bassa pressione in formazione neloccidentale. Questo...

InMeteo : NEWS: Meteo: intenso vortice ciclonico nel Mediterraneo, maltempo in Italia - StradadeiParchi : #METEO #LAZIO E #ABRUZZO - Intenso #maltempo per tutta la settimana. Saranno possibili #nevicate sui rilievi appenn… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #ALLERTA #METEO #DELLA #PROTEZIONECIVILE PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #LUNEDì #11NOVEMBRE 2019. Qui l'avviso. #Seguiran… -