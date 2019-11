Merkel incontra Conte | «Dobbiamo portare avanti l’unione bancaria»

Giuseppe Conte incontra Angela Merkel : "Sui migranti e sulla ridistribuzione la Germania è in prima linea" : Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato l'impegno comune con la Germania per fare ogni sforzo possibile per la stabilizzazione della Libia, e per gestire in ambito europeo l'emergenza migranti. "Devo ringraziare la Germania, perché non