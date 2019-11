Mercurio passa davanti a Sole | concluso lo spettacolo del transito | durato oltre 5 ore

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Si èlo spettacolaredial. L’evento, iniziato alle 13:35 (ora italiana), è terminato alle 19:04. Per quasi 5 ore e mezza, tutti coloro che si sono muniti di telescopio o binocolo, dotati di adeguati filtri di sicurezza per proteggere gli occhi, hanno osservato un piccolo puntino mentre attraversava il disco solare (vedi immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’evento è stato visibile da Europa, Americhe, Nuova Zelanda, Africa, Asia occidentale, Atlantico e Pacifico. Si è trattato di un raro evento celeste che si verifica solo circa 13 volte in un secolo. Dovremo aspettare, infatti, fino al 2032 per avere la possibilità di ammirarlo di nuovo. Peregrinazioni planetarie Poiché l’orbita diè inclinata di 7 gradi dal piano dell’orbita della Terra, la maggior parte delle volte in cuiarriva alla ...

CasaLettori : RT @GreenbayMary: @CasaLettori #LaMisuraDelTempo Il tempo è come un fiocco di neve, scompare mentre cerchiamo di decidere che cosa farne.… - GreenbayMary : @CasaLettori #LaMisuraDelTempo Il tempo è come un fiocco di neve, scompare mentre cerchiamo di decidere che cosa f… - LFeministe : RT @Agenzia_Italia: #Mercurio passa davanti a Sole, lo spettacolo dura oltre 5 ore -