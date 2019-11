Mercato Juventus | non solo Pogba | la nuova mezz’ala arriva dalla Liga!

CalcioMercato Juventus - Sarri difende Rabiot ma ci sarebbe l'interesse del Tottenham : Alcuni dei nuovi acquisti del Calciomercato estivo della Juventus (i vari Danilo, Ramsey e Rabiot) stanno vedendo di rado il campo in questo inizio di stagione, soprattutto il francese sta facendo fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale al calcio italiano a tal punto che il noto sito 'ilbianconero.com' ipotizza una sua possibile cessione già a gennaio. Interessa infatti al Tottenham, anche se Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa ...

CalcioMercato Juventus - Willian si allontana : Lampard vorrebbe blindarlo : La caccia ai parametri zero per il Calciomercato della Juventus continua. Uno dei primi nomi usciti subito dopo la sessione estiva di trattative è stato quello di Willian. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Chelsea la prossima estate e nulla si è ancora mosso per il rinnovo. Un' opportunità che i bianconeri non vorrebbero farsi sfuggire e che farebbe sicuramente felice anche Sarri che ha già avuto il giocatore quando allenava in ...

CalcioMercato Juventus - il Psg sarebbe pronto ad offrire Kurzawa o Meunier per De Sciglio : Ci avviciniamo a gennaio e come sempre arrivano numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel Calciomercato invernale: una delle società protagoniste potrebbe essere la Juventus, che probabilmente sarà più impegnata nelle cessioni che in eventuali acquisti. Da Mandzukic ad Emre Can fino ai recuperati Perin e Pjaca, sono tanti i giocatori destinati a lasciare Torino già a gennaio. Nelle ...

CalcioMercato - tra le preferenze di Mbappè ci sarebbe anche la Juventus : La Juventus è sempre molto vigile sul mercato e segue con grande attenzione tutti i migliori giocatori. Uno dei profili che spesso viene accostato ai bianconeri è quello di Kylian Mbappè. Il francese è sicuramente un grandissimo campione e il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Infatti, secondo la stampa francese, il Paris Saint - Germain non sarebbe in una posizione di forza con l'attaccante francese e perciò il giocatore starebbe ...

CalcioMercato Juventus - Paratici starebbe preparando le offerte per Zaniolo e Haaland : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano ed internazionale ed ha intenzione di anticipare la concorrenza. Uno dei giocatori seguiti con grandissima attenzione dalla Juventus è Nicolò Zaniolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Roma. Il numero dei giocatori italiani nella rosa bianconera sta diminuendo sensibilmente, ma la ...

Juventus - CalcioMercato.it : 'Matuidi tra le ipotetiche contropartite per Pogba' : La Juventus è già al lavoro in previsione calciomercato e l'assemblea degli azionisti di fine ottobre ha confermato come la società sia pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato grazie soprattutto all'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Sono molti i nomi avvicinati alla Juventus da parte dei media sportivi: si va da Neymar fino ad arrivare a Mbappè. Ma il vero sogno di mercato della Juventus, secondo il noto sito ...

CalcioMercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Rakitic - possibile duello con l'Inter' : Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di ...

CalcioMercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

CalcioMercato Juventus - beffa “Real” all’orizzonte : i blancos superano tutti : Calciomercato Juventus – beffa all’orizzonte per i bianconeri, che vedono Paul Pogba, obiettivo dichiarato di mercato, avvicinarsi al Real Madrid. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna i blancos sarebbero disposti a mettere sul tavolo il cartellino di James Rodriguez. Il trequartista piace molto ai Red Devils e sembra essere l’uomo giusto per sbloccare la trattativa in favore del club di Madrid. Sino ad oggi lo ...

CalcioMercato Juventus : Rabiot - Can e Rugani possibili contropartite per Pogba (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime voci si concentrano su Paul Pogba, fortissimo centrocampista transalpino che milita nelle fila del Manchester United. Il campione del mondo sarebbe stato messo nel mirino dalla Juventus per il futuro, come conferma il quotidiano torinese "Tuttosport". Il club bianconero sarebbe pronto ad un vero e proprio duello di mercato con il Real ...

CalcioMercato Juventus - possibile sfida al PSG per Allan del Napoli : Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta ...

CalcioMercato Napoli - Haaland è il nome caldo : su di lui anche la Juventus : Calciomercato Napoli, Haaland è il nome caldo: su di lui anche la Juventus Haaland, giovane centravanti del Salisburgo e capocannoniere della Champions League con 7 gol, è entrato nel mirino di top club, tra cui anche Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno già contattato l’agente (Raiola), ma non sono gli unici. Ecco ciò che dice in merito Alfredo Pedullà. “Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti ...

Mercato Juventus - asse Juve-Milan : i rossoneri vogliono il difensore : Mercato Juventus – Non è stato un inizio semplice. Merih Demiral, passato in estate dal Sassuolo alla Juventus, nella nuova avventura professionale finora ha maturato un solo gettone. Peraltro, prestazione negativa quella proposta contro il Verona caratterizzata da rigore provocato e, in generale, da diverse letture rivedibili. Allo Stadium, domenica sera, sbarcherà il Milan. Club che nell’ultima finestra ha lavorato alacremente affinché ...