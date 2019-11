Melania Trump sotto accusa | dal parrucchiere con aereo militare Air Force

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Novella Toloni Era già successo nel 2017, ad inizio mandato del Presidente, ma oggi la first lady sembra esser ricaduta nel "vizietto" di volare con aerei militari per questioni private Dopo i duchi di Sussex, ancheè finita al centro delle critiche per l’utilizzo degli aerei militari a scopo privato. La moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald, è stata infatti più volte “pizzicata” a volare con l’Airper recarsi in vacanza o semplicemente per andare dal. L’abitudine scomoda di imbarcarsi in voli di stato per faccende personali aveva già fatto finire al centro delle polemiche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle qualche mese fa. I duchi di Sussex, durante l’estate, erano stati criticati per aver scelto jet privati (le cui spese sono coperte dai contribuenti inglesi) per volare a Ibiza e Nizza in occasione delle ...

top508 : Melania Trump, first lady degli Stati Uniti Trump, guarda la moda della moglie di stagno cinese Jin Jinping Feng Li… - Gae8989 : Ripropongo. Ogni tanto bisogna pensare alle persone sfortunate come Melania Trump. - gro_zio : @twMec @ibradiagne34 C'è chi lo fa da anni vedi Melania Trump -