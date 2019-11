Matteo Salvini scommette sulla fine del governo | Voto possibile dopo le elezioni in

Ex Ilva - Matteo Renzi e l'emendamento che Matteo Salvini potrebbe votare : verso la crisi di governo : Il caso ex Ilva scuote le acque del governo ed è Giuseppe Conte, a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici di ArcelorMittal, a pagarne le conseguenze. Il premier viene infatti tirato in continuazione per il colletto: da una parte il Pd intenzionato a ripristinare lo scudo penale, dall'altr

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti si complimenta con Vox : "Diranno che sono fascisti ma..." : Matteo Salvini, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, fa i complimenti a Vox, il partito di destra spagnolo che avrebbe più che raddoppiato i voti alle elezioni di oggi secondo i primi exit poll. E' un "risultato incredibile", commenta il leader della Lega in diretta: "Già so

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - il "patto della moto" per la spartizione di Palazzo Chigi : Non si sono incontrati, ma tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'intesa - scaramucce sul nome di Mario Draghi a parte - è totale. Al punto che la presidente di Fratelli d'Italia, mentre visita l'Eicma di Milano, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo, risponde così alla domanda se salire

Matteo Salvini : "La sinistra parla di operai e fabbriche con il Rolex al polso" : Matteo Salvini dà una legnata alla sinistra nella rossa Emilia Romagna dove si trova per la campagna elettorale. "La sinistra parla di operai e fabbriche con il Rolex al polso", sbotta il leader della Lega durante un comizio a Ferrara. "Stamattina a Carpi siamo arrivati alla vecchia maniera, alla le

Regionali - Matteo Salvini : “In Emilia Romagna cadrà il secondo muro di Berlino” : "È la mia parola d'onore, se ci date una mano a vincere, noi torniamo al governo a livello nazionale. Se l'unica proposta politica della sinistra sono i fischi, le minacce e gli insulti vuol dire che ci stiamo preparando a liberare la Regione. Siccome siamo persone generose lasceremo a Bonaccini la possibilità di chiedere il reddito di cittadinanza": così Matteo Salvini sulle prossime Regionali in Emilia-Romagna.Continua a leggere

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...

Alfonso Bonafede dribbla le critiche del Pd : "Io manettaro? Lo dice solo Matteo Salvini" : Il grillino Alfonso Bonafede non vuole ostacoli alla sua riforma della Giustizia ultra-manettara, riforma contro la quale Matteo Salvini e la Lega, ai tempi del governo gialloverde, si batterono in modo deciso. "Sulla giustizia il Pd non si comporti come la Lega che ha fatto di tutto per bloccare la

Matteo Salvini accusa il Pd per il caso di Antonio Cianci - killer di agenti che accoltella in permesso premio : Un permesso premio all'ergastolano Antonio Cianci, oggi 60enne, il quale nel 1979 uccise tre carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco a bordo di un auto rubata. Un "tipino" che a 15 anni aveva già ammazzato un metronotte a Segrate. I carabinieri furono uccisi a colpi di pistola. Insom

Roberto Gualtieri - Italia nel mirino dei mercati? "Temono il ritorno di Matteo Salvini : Una manovra disastrosa, né carne né pesce, anzi solo tasse. Risultato? Nel silenzio generale, lo spread sale alle stelle, con i titoli di Stato i cui rendimenti hanno superato quelli degli omologhi greci. Tutti zitti, però: al governo ci sono Pd e M5s, mica la Lega e Matteo Salvini a cui dare la col

Ladri in casa di Serena Grandi : “Rubate anche le ceneri dei miei. Matteo Salvini - serve la ruspa” : Disavventura per Serena Grandi, vittima dei Ladri nella sua abitazione di Rimini, in zona Marina Centro. Con un video su Instagram, l’attrice si è sfogata, arrabbiatissima per il furto subito. Nella sua ira, ha lanciato pure un messaggio politico destinato a far discutere non poco: Sono venuti i Ladri ieri, mi hanno sfondato la casa. Continuo a dire, carwo Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa. Specialmente a Rimini. I Ladri ...

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Matteo Salvini sull'incontro con Liliana Segre : "Più avanti". Poi rivela : "Ricevuto altro proiettile" : Matteo Salvini ha smentito un suo incontro con Liliana Segre, come riportato da Repubblica: "L’incontro l’avrò più avanti". Lo ha specificato a margine della visita a Eicma in Fieramilano a Rho. "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"

Ong - Ocean Viking torna in acqua. Matteo Salvini attacca Lamorgese : "Adesso che fai?" : La ong Ocean Viking sfida ancora l'Italia e le sue leggi. Già, perché nonostante i proclama i decreti sicurezza varati dalla Lega di Matteo Salvini sono ancora in vigore. Così, la nave gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée è tornata in mare, nel Mediterraneo, per svolgere il suo compi

Anticipazioni Non è l'Arena del 10 novembre : annunciata la presenza di Matteo Salvini : Domenica 10 novembre, dalle ore 20:35 su La7, torna l'appuntamento con 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Come ogni domenica, Giletti affronterà all'interno del suo programma numerose tematiche politiche e sociali. Dopo aver intervistato Maria Elena Boschi, questa domenica la puntata si aprirà con l'intervista politica a Matteo Salvini. Massimo Giletti intervisterà il leader della Lega Con Matteo Salvini, Giletti affronterà tutti i temi più ...