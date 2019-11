Mara Venier e Patty Pravo | imbarazzo a Domenica In | I gay? Mio marito è

“Devo farlo”. Mara Venier furiosa su Instagram : una fan la offende e lei perde completamente le staffe : L’amore che i nonni provano per i nipoti è un amore che va oltre. Un amore incondizionato, dolcissimo, senza troppe responsabilità. I nonni perdono la testa per i nipoti. Senza eccezioni. Anche Mara Venier è una nonna e sa cosa significa amare i propri nipoti. Spesso Mara Venier racconta aneddoti legati ai suoi nipoti Giulio e Claudietto. E spesso posta foto insieme a loro. Domenica 10 novembre, per esempio, Mara Venier ha postato una foto che ...

“Io e lei…”. Giordana Angi si commuove a Domenica In. La sorpresa di Mara Venier è dolcissima : Ma quanto è brava Giordana Angi? La bella e talentosa finalista di Amici di Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed è qui che ha presentato il suo album ‘Voglio Essere Tua’, cantando anche il suo grande successo ‘Casa’. La cantante, accolta con grandissimo affetto dalla conduttrice, che le ha riservato parole di grande stima facendola quasi emozionare, è poi finita in lacrime durante l’intervista, perché ha parlato della ...

Domenica in - Christian De Sica scatenato : “Mio padre giocava d’azzardo - mi ha lasciato in situazione economica infelice”. Poi tocca il sedere a Mara Venier : Uno scatenatissimo Christian De Sica è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e, con il suo entusiasmo travolgente e la sua vena comica, ha raccontato alcuni aneddoti inediti sulla sua famiglia e la sua vita privata. Così, mentre ricordava suo padre Vittorio, maestro del cinema Neorealista, ha rivelato: “Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d’azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la ...

Mara Venier insieme al nipote. Ma un hater la fa infuriare : Vaff... : Solita replicare con schiettezza ai commenti degli hater meno opportuni, Mara Venier diventa una vera belva quando le si toccano i nipoti. La conduttrice di Domenica In, che ha ribadito più volte di essere rinata proprio grazie ai suoi due nipoti Giulio e Claudio, ama fare la nonna nei momenti di relax dal lavoro. “Sono la mia ragione di vita. E anche la parola, nonna, mi piace proprio”, aveva detto la Venier in una intervista al Corriere della ...

“Stracciarola!”. Mara Venier senza peli sulla lingua : il pubblico è tutto con lei. Standing ovation! : Sempre grandissima e molto umile la padrona di casa della Domenica pomeriggio targata Rai. Parliamo di Mara Venier che ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e senza peli sulla lingua. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri Mara Venier è stata la vera mattatrice del programma. Durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica, Mara Venier ha ammesso di essere una ...

Domenica In - Mara Venier durante un’intervista a Christian De Sica ammette “sono una stracciarola” : Mara Venier ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e senza peli sulla lingua. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri Mara Venier è stata la vera mattatrice del programma. durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica, Mara Venier ha ammesso di essere una “stracciarola”. La conduttrice ha spiegato che a Roma viene usato il termine “stracciarola” per ...

Mara Venier - una follower la fa infuriare e lei le risponde a tono : Un commento poco cortese sotto la foto con suo nipote Giulio scatena la reazione della signora della Domenica

Mara Venier rivela : “Anch’io in cura allo IEO - ho ricevuto tanto amore” : Mara Venier fa una rivelazione personale a margine dell’intervista al Prof. Enrico Cassano dell’Istituto Tumori di Milano, nell’ambito delle iniziative dell’AIRC per la raccolta fondi. “Quando si viene da te siamo molto spaventate,- ha raccontato la conduttrice visibilmente commossa, svelando un aspetto personale finora sconosciuto – ma quello che ho ricevuto da te e dai medici dello IEO è stato tanto amore. ...

Mara Venier blocca l’entrata di Patty Pravo : “L’ho fatto perché…” : Domenica In, Mara Venier blocca Patty Pravo per un inconveniente in diretta Patty Pravo è stata un’altra degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Prima di iniziare l’intervista, però, è accaduto un piccolo “increscioso” legato al nome della cantante scritto sullo schermo. Infatti, al momento dell’entrata in studio di Patty, campeggiava il nome di Violante Placido. A quel punto Mara Venier ha fatto rifare ...

Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo : la scelta di Mara Venier conquista l’attore : Alessio Boni a Domenica In per presentare il film su Enrico Piaggio parla del figlio in arrivo Ospite di Domenica In per parlare del nuovo film Rai incentrato sulla vita e la carriera di Enrico Piaggio, Alessio Boni ha speso qualche parola sull’ultima novità della sua vita privata. A 53 anni il popolare attore sta […] L'articolo Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo: la scelta di Mara Venier conquista l’attore ...

Domenica in - Christian De Sica fuori controllo : tocca il sedere a Mara Venier e poi... Imbarazzo in diretta : L'intervista di Mara Venier a Christian De Sica in diretta a Domenica in, su Rai uno, ad un certo punto, ha avuto una impennata di comicità e Imbarazzo. Alla fine della chiacchierata con la conduttrice, il figlio del maestro del cinema Vittorio De Sica, ha toccato il sedere alla Venier. Giustificand

Domenica In - Mara Venier insultata prima della diretta per questa foto. Perde la brocca : "Dove devi andare..." : Mara Venier è stata insultata per aver postato sul suo profilo Instagram, a poche ore dall'inizio di Domeni In, su Rai uno, una foto che la ritrae insieme con il bellissimo nipotino Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini. Lo scatto non è piaciuta a una sua follower che ha rivolto delle accuse mol

Domenica in - Christian De Sica a Mara Venier : "Mio padre ci lasciò in una situazione finanziaria infelice" : Christian De Sica, intervistato da Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, ha ricordato il padre, Vittorio De Sica, maestro del cinema italiano, e ha rivelato che "non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi

Domenica In - Mara Venier emoziona con le lacrime di Giordana e i ricordi di De Sica : Anche questo pomeriggio gli spettatori di Rai Uno hanno potuto vivere una Domenica piena di emozioni, divertimento, aneddoti e di ospiti interessanti che si sono messi in gioco confessandosi o scherzando con la padrona di casa, Mara Venier. La puntata odierna di Domenica In è iniziata all’insegna dei ricordi e di un pizzico di nostalgia. Il primo pensiero di Mara Venier va a Fred Bongusto, il crooner appena scomparso che tante emozioni ha ...