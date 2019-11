Maltempo | tempesta mediterranea | nubifragi e forte vento

Allerta Maltempo : arriva la Tempesta Mediterranea con pioggia e venti di burrasca : Entra nel vivo l'autunno anche al sud dell'Italia: dopo giornate di temperature decisamente fuori dalla media con punte prossime ai trenta gradi in alcune zone costiere, nelle ultime ore a fare visita è stato il primo freddo con la neve che è arrivata ad imbiancare alcune zone del meridione come la Sila crotonese. Non solo il primo freddo in questi giorni, anche la pioggia dovrebbe giungere nelle prossime ore con conseguenti potenziali disagi ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il Maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...

Il Maltempo si sposta al Sud : piogge e temperature in picchiata in Sicilia - tempesta di grandine su Malta [FOTO] : Si sposta al Sud Italia il Maltempo che ieri ha colpito in modo molto pesante l’Italia centro/settentrionale. Piove a Palermo con appena +16°C in pieno giorno: le temperature stanno diminuendo sensibilmente a partire dai settori occidentali, mentre in Puglia e nelle zone joniche splende ancora il sole e fa caldo con temperature di +22/+23°C che diminuiranno sotto i colpi del Maltempo solo nel pomeriggio. Stamattina una vera e propria ...

Maltempo : le foreste rinascono dopo la tempesta Vaia : Ad un anno dalla tempesta di vento Vaia, che nell’ottobre 2018 ha devastato 42.500 ettari di foreste alpine, con l’obiettivo di ricreare i boschi abbattuti Rete Clima, l’ente no profit che promuove azioni di CSR e di sostenibilità nel settore privato e degli appalti pubblici, ha dato il via al progetto “Ancora Natura”. Sostenuto grazie ad un fundraising tra aziende, associazioni e cittadini e realizzato in collaborazione con PEFC Italia ...

Maltempo Veneto : lavori per mezzo miliardo ad un anno dalla tempesta Vaia : Ad un anno dalla tempesta Vaia il Veneto ha messo in piedi un’imponente opera di ricostruzione: al 30 settembre erano circa un migliaio i contratti stipulati, per un totale di 1746 cantieri, corrispondenti ad un importo di lavori che supera i 467 milioni e 910 mila euro. I dati sono stati forniti oggi dal governatore Luca Zaia, commissario delegato per il superamento dell’emergenza. A fare il punto della situazione, a Palazzo Balbi, ...

Maltempo : a un anno dalla tempesta Vaia 16.500 alberi adottati in crowdfunding : A un anno dalla tempesta Vaia che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco in tre regioni – Veneto, Trentino e Friuli – sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati. Il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato nel dicembre 2018 dallo ...

Maltempo e tempesta di fulmini - domani scuole chiuse in 23 Comuni : ecco dove : Forte Maltempo atteso per domani, 25 ottobre, in Sicilia orientale con uno stato di allerta rossa della Protezione Civile. Al momento sono 23 i Comuni

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria scuole chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo Veneto - Zaia : “Dal Parlamento Ue 6 milioni per la tempesta dell’autunno 2018” : “Sono felice per la risposta del Parlamento Europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il ...

