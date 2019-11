Maltempo Ragusa | oggi scuole chiuse a Ispica e Pozzallo

Maltempo Sicilia : disastro nel Ragusano - approvata dichiarazione dello stato di calamità : La Giunta comunale di Pozzallo ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità relativa alla richiesta di risarcimento dei danni causati dal Maltempo lo scorso 25 ottobre. Le intense precipitazioni “hanno messo a dura prova la tenuta delle strutture pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profusi dal personale di Protezione civile, dagli operai e dai tecnici del Comune, ...

Danni Maltempo nel Ragusano : Danni maltempo nel Ragusano. Piazza: “Vicinanza alle comunità colpite e interventi immediati per ripristinare transito veicolare"

Maltempo in Sicilia - aperte voragini nel ragusano e nel siracusano : L'ondata di Maltempo che ha colpito la zona sud-est della Sicilia (GUARDA LE FOTO), oltre a causare la morte di un agente di polizia penitenziaria, travolto dall'esondazione del torrente Tellaro mentre faceva rientro nella sua abitazione a Rosolini, in provincia di Siracusa, ha causato anche vere e proprie voragini in provincia di Ragusa e nel siracusano. Nei pressi di Ispica (Ragusa), in particolare, la furia del torrente Favara straripato ...

Maltempo Ragusa - 240 chiamate di aiuto tra Scicli - Ispica e Modica : Notte di “fuoco” per i vigili del fuoco del Comando di Ragusa. Ieri, 25 ottobre, 240 le chiamate aiuto per Maltempo tra Scicli, Ispica, Modica

Coldiretti : "Per Maltempo strage di capre e agnelli nel ragusano' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - E’ di oltre 60 capre, pecore e agnelli morti il bilancio del maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Rg) dove è straripato il torrente “Favara” provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che s

Maltempo Sicilia - straripa torrente nel Ragusano : strage di agnelli e pecore a Ispica : Oltre 60 capre, pecore e agnelli sono morti a causa del Maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Rg) dove è straripato il torrente ”Favara” provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che supera i 100.000 euro. “Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati – afferma il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo ...

Maltempo - travolto da un fiume di fango : un morto in provincia di Ragusa. Altri 16 salvati dai vigili del fuoco. Scuole chiuse a Catania : La sua auto è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nel Ragusano. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un morto, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, ...

Maltempo Sicilia - altra notte di paura : nubifragi nel Ragusano : fiumi di fango per le strade [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo continua a martellare la Sicilia con violenti nubifragi, che nel Ragusano, tra Scicli e Ispica, stanno prendendo la forma di alluvioni. Un fiume di fango ha invaso Viale 1° Maggio a Scicli, come dimostra il video in fondo all’articolo. Tante le strade impraticabili a causa dell’acqua o dei detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal Comune raccomandano di limitare gli spostamenti. Preoccupa ...

Ragusa - incidente sulla Chiaramonte Gulfi-Maltempo : morta 47enne - ferita un’altra donna : Ancora sangue sulle strade della Sicilia. In uno scontro tra due auto sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo (Ragusa) ha perso la vita una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. ferita un’altra donna che viaggiava sulla Punto insieme alla vittima.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Maltempo : acquazzone su Ragusa - treni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato "l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla". La circolazione ferrov

Maltempo : acquazzone su Ragusa - treni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato “l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla”. La circolazione ferroviaria è sospesa dalla 14.40. Venti tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono a lavoro per ripristinare circa 200 ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...