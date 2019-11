Maltempo | oggi allerta arancione in Sicilia | Calabria e Basilicata Attesi nubifragi e

Maltempo - oggi allerta arancione al Sud : 05.10 Una nuova perturbazione proveniente dall'Africa interessa oggi le regioni meridionali dell'italia portando piogge, venti forti e mareggiate. allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Scuole chiuse oggi a Crotone, Catanzaro e altri comuni della Calabria. Ieri la prima neve sulla Sila. Danni ingenti alle coltivazioni nel Salento per la grandine.

Allerta Maltempo : arriva la Tempesta Mediterranea con pioggia e venti di burrasca : Entra nel vivo l'autunno anche al sud dell'Italia: dopo giornate di temperature decisamente fuori dalla media con punte prossime ai trenta gradi in alcune zone costiere, nelle ultime ore a fare visita è stato il primo freddo con la neve che è arrivata ad imbiancare alcune zone del meridione come la Sila crotonese. Non solo il primo freddo in questi giorni, anche la pioggia dovrebbe giungere nelle prossime ore con conseguenti potenziali disagi ...

Maltempo Toscana - tanta pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Maltempo in Alto Adige : neve e pioggia battente - temperature in calo : Nevica 1000 metri e piove a fondovalle in Alto Adige dove si registra un crollo termico. A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri. Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di ...

Meteo : piu' freddo e tanto Maltempo oggi - le previsioni : Non c'è tregua per l'Italia: una nuova perturbazione atlantica è giunta nella tarda serata di ieri sui settori più occidentali e questa mattina sta avvolgendo gran parte del centro-nord. Piove su...

Previsioni Meteo Roma - breve tregua del Maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia : Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne ...

Previsioni Meteo Napoli : breve tregua del Maltempo - ma domani tornerà la pioggia forte e abbondante : Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una ...

Maltempo - prosegue l’allerta meteo sull’Italia : le regioni a rischio oggi : Dopo l’ondata di Maltempo che domenica ha colpito violentemente l’Italia e in particolare la Liguria, prosegue anche oggi 4 novembre l'allerta meteo: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni da Nord a Sud.Continua a leggere

Maltempo Friuli Venezia Giulia : ancora pioggia ma situazione in miglioramento : In lieve miglioramento la situazione meteo sul Friuli Venezia Giulia, colpito ieri da un’ondata di Maltempo. Temporali e vento forte hanno interessato, in particolare, la fascia Prealpina: le piogge hanno superato i 160 mm sulle Prealpi Giulie. Raffiche di vento da sud-est sono state registrate sulla costa e in quota. Oggi ancora rovesci sparsi, anche temporaleschi, ma nel corso della mattinata si attende un miglioramento. Domani cielo in ...

Maltempo : oggi pericolo mareggiate : 9.23 Continua il Maltempo sulla Liguria, Toscana e Calabria.Il pericolo maggiore oggi è per le mareggiate. mareggiate che lo scorso anno hanno devastato molti comuni della Liguria. Previste onde fino a 5 metri. A Livorno si prevede di chiudere il lungomare ed è consigliato di limitare gli spostamenti. Ieri nubifragi,trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania.Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, ...

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Maltempo Toscana - forte pioggia nel Pisano : danni e allagamenti in diverse zone della regione : Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il Maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e VicoPisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al Maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi ...

