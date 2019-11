Maltempo | in Alto Adige assaggio d’inverno | arrivano neve e pioggia

Maltempo - prima neve a Cortina - fino a 40cm in Alto Adige : in quota fiocchi abbondanti [FOTO e VIDEO] : L’autunno ha cominciato a fare sul serio dopo un inizio stagione con temperature primaverili: prima importante nevicata in quota sulle Alpi, anche in Val d’Aosta. neve da Cortina ad Asiago, montagne finalmente imbiancate e prime sciate sulle Dolomiti in programma per domenica. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere due notti fa, ma tra ieri e oggi le nevicate si sono fatte più copiose ed estese nella regione, scendendo fin nei ...

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’allerta meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Maltempo in Alto Adige : neve e pioggia battente - temperature in calo : Nevica 1000 metri e piove a fondovalle in Alto Adige dove si registra un crollo termico. A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri. Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di ...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Maltempo - finisce fuori strada per l’asfalto bagnato : morto un pensionato nel torinese : Un pensionato ottantenne è finito fuori strada a causa dell'asfalto bagnato questa mattina in provincia di Torino. L'uomo ha perso il controllo della sua auto che è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi. Inutili i soccorsi: all'arrivo del personale del 118 la vittima era già deceduta. Nell'auto viaggiava anche la moglie che è stata trasferita all'ospedale di Ivrea.Continua a leggere

Maltempo Liguria : livello del Bormida molto alto - “prestare la massima attenzione” : La Val Bormida, nel savonese, è attualmente la zona maggiormente colpita dalle precipitazioni che interessano il centro della Liguria, dove dalle 20 e’ scattata l’allerta rossa. Lo comunica l’Arpal spiegando che nelle ultime ore la Val Bormida è stata interessata da un forte temporale: a Montenotte Inferiore sono caduti 72 mm in un’ora. Anche a seguito di questi rovesci, il Bormida a Ferrania è salito di circa 20 ...

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Previsioni Meteo : pesante - imminente Maltempo su molte regioni. Massima allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...