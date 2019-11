Maltempo | il Ciclone Mediterraneo flagella Calabria e Sicilia nella notte | piogge

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding (2) : (Adnkronos) - Il passaggio della tempesta negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, si è lasciato alle spalle un’imponente scia di distruzione del patrimonio forestale: 494 i comuni colpiti tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli per un totale di 42.800 ettari di terreno danneggiati, l’equivalente di

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding : Pasdova, 28 ott. (Adnkronos) - Sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, Istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia negli ultimi giorni dell’ottobre 2018. A distanza di un anno dal passaggio

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...