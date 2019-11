Mafia | Processo trattativa | il silenzio di Berlusconi davanti ai giudici Adnkronos 3

Mafia : Processo trattativa - il silenzio di Berlusconi davanti ai giudici/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - I giudici, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, avevano scritto che "con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell'Utri nella sua funzione di intermediario dell'imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista de

Nel processo Stato-Mafia Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere : Silvio Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere. Lo ha detto stamane nell'aula bunker dell'Ucciardone dove era stato convocato quale testimone assistito nel processo d'appello Stato-mafia. Assistito dagli avvocati Ghedini e Coppi, l'ex premier ha spiegato: "Su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere". Prima aveva fatto sapere alla Corte che non intendeva essere ripreso in nessuna ...

Mafia : processo trattativa - Corte assise respinge richiesta video Berlusconi in aula : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Non sarà mostrato il video contenente una intervista all’ex premier Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa Stato-Mafia in corso a Palermo. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello di Palermo che ha respinto la richiesta della difesa di Marcello Dell’Utri che chiedeva di proiettare il video, ci una conferenza stampa del 20 aprile 2018, fatta dopo la sentenza di primo grado sulla ...

Mafia : processo trattativa - difesa Dell’Utri chiede proiezione intervista Berlusconi su sentenza : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – La proiezione di un video contenente una intervista a Silvio Berlusconi fatta il 20 aprile 2018 subito dopo la sentenza del processo trattativa tra Stato e Mafia è stata chiesta, a inizio udienza, dalla difesa di Marcello dell’Utri alla Corte d’assise d’appello. Una richiesta che arriva nel giorno in cui Berlusconi deporrà al processo sulla trattativa, citato dalla difesa di Dell’Utri. ...

