Mafia : processo trattativa - Corte assise respinge richiesta video Berlusconi in aula : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Non sarà mostrato il video contenente una intervista all'ex premier Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa Stato-Mafia in corso a Palermo. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Palermo che ha respinto la richiesta della difesa di Marcello Dell'Utri che ch

Mafia : processo trattativa - difesa Dell'Utri chiede proiezione intervista Berlusconi su sentenza : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - La proiezione di un video contenente una intervista a Silvio Berlusconi fatta il 20 aprile 2018 subito dopo la sentenza del processo trattativa tra Stato e Mafia è stata chiesta, a inizio udienza, dalla difesa di Marcello Dell'Utri alla Corte d'assise d'appello. Una ri

Mafia : processo trattativa - Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – L’ex premier Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. L’ex cavaliere si è seduto per pochi minuti sullo scranno da testimone e ha detto: “Intendo avvalermi della facoltà di non rispondere”, si è alzato e ha lasciato l’aula bunker del carcere Ucciardone. Era stato citato dalla difesa di ...

Mafia : processo trattativa - Corte assise respinge richiesta video Berlusconi in aula : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Non sarà mostrato il video contenente una intervista all’ex premier Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa Stato-Mafia in corso a Palermo. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello di Palermo che ha respinto la richiesta della difesa di Marcello Dell’Utri che chiedeva di proiettare il video, ci una conferenza stampa del 20 aprile 2018, fatta dopo la sentenza di primo grado sulla ...

Mafia : processo trattativa - difesa Dell’Utri chiede proiezione intervista Berlusconi su sentenza : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – La proiezione di un video contenente una intervista a Silvio Berlusconi fatta il 20 aprile 2018 subito dopo la sentenza del processo trattativa tra Stato e Mafia è stata chiesta, a inizio udienza, dalla difesa di Marcello dell’Utri alla Corte d’assise d’appello. Una richiesta che arriva nel giorno in cui Berlusconi deporrà al processo sulla trattativa, citato dalla difesa di Dell’Utri. ...

Mafia : processo trattativa - Berlusconi arrivato al bunker di Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - L'ex premier Silvio Berlusconi è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove deporrà al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Berlusconi è scortato da Carabinieri e Polizia. Numerose le troupe televisive arrivate per la deposizione di

Mafia : processo trattativa - Berlusconi arrivato al bunker di Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – L’ex premier Silvio Berlusconi è appena arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove deporrà al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Berlusconi è scortato da Carabinieri e Polizia. Numerose le troupe televisive arrivate per la deposizione di Berlusconi. Che, secondo indiscrezioni, si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere. L'articolo Mafia: processo ...

Mafia : processo trattativa - attesa a Palermo deposizione Berlusconi : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – E’ attesa per questa mattina alle 10, all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, la deposizione di Silvio Berlusconi al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. L’ex premieri, che è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993, a quanto pare, si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere. A citare il leader ...

Mafia : processo trattativa - attesa a Palermo deposizione Berlusconi : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - E' attesa per questa mattina alle 10, all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, la deposizione di Silvio Berlusconi al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. L'ex premieri, che è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle s

Mafia : processo trattativa - attesa a Palermo deposizione Berlusconi : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – E’ attesa per questa mattina alle 10, all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, la deposizione di Silvio Berlusconi al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. L’ex premieri, che è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993, a quanto pare, si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere. A citare il leader di ...

Mafia foggiana - Confindustria parte civile nel processo per le estorsioni agli imprenditori : Gli imputati sono quattro e furono arrestati, un anno fa, nel blitz denominato Decima azione che portò in cella 30 persone. La maggior parte ha scelto il rito abbreviato

Mafia : processo Borsellino quater - sentenza slitta al 15 novembre : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - slitta al prossimo 15 novembre la sentenza del processo Borsellino quater che si celebra davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta. Il 15 novembre sono previste prima le repliche di accusa e difesa e poi la Corte si ritirerà in Camera di consiglio per emettere la sen

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese incontro con Cianicmino' (2) : (Adnkronos) - Per Violante "la Commissione decise che l'audizione di Ciancimino sarebbe venuta soltanto dopo l'audizione dei procuratori distrettuali delle aree più esposte e dopo l'audizione di quei collaboratori di giustizia che potessero essere ritenuti particolarmente utili per tracciare un quad

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese incontro con Cianicmino' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Mori sostiene di non avermi mai chiesto un colloquio riservato con Vito Ciancimino, io lo ricordo con precisione'. A parlare è l'ex Presidente della Camera Luciano Violante, che sta deponendo al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Violante smentisce