Mafia | processo trattativa | attesa a Palermo deposizione Berlusconi

Mafia foggiana - Confindustria parte civile nel processo per le estorsioni agli imprenditori : Gli imputati sono quattro e furono arrestati, un anno fa, nel blitz denominato Decima azione che portò in cella 30 persone. La maggior parte ha scelto il rito abbreviato

Mafia : processo Borsellino quater - sentenza slitta al 15 novembre : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - slitta al prossimo 15 novembre la sentenza del processo Borsellino quater che si celebra davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta. Il 15 novembre sono previste prima le repliche di accusa e difesa e poi la Corte si ritirerà in Camera di consiglio per emettere la sen

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese incontro con Cianicmino' (2) : (Adnkronos) - Per Violante "la Commissione decise che l'audizione di Ciancimino sarebbe venuta soltanto dopo l'audizione dei procuratori distrettuali delle aree più esposte e dopo l'audizione di quei collaboratori di giustizia che potessero essere ritenuti particolarmente utili per tracciare un quad

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese incontro con Cianicmino' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Mori sostiene di non avermi mai chiesto un colloquio riservato con Vito Ciancimino, io lo ricordo con precisione'. A parlare è l'ex Presidente della Camera Luciano Violante, che sta deponendo al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Violante smentisce

Mafia : processo Capaci bis - deporrà il pentito che accusa ex poliziotto e 007 libici : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Dopo le rivelazioni rese ai pm della Procura di Caltanissetta sulla strage di Capaci, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio deporrà al processo bis. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta accogliendo la richiesta avanzata dal collegio difensivo

Mafia : processo appello a ex senatore Fi D’Alì - Cuffaro sul banco dei testimoni : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Salvatore Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana, è stato sentito oggi, come teste, al processo d’appello nei confronti dell’ex senatore di Forza Italia Antonio D’Alì, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo si celebra, col rito abbreviato, davanti alla Terza sezione della Corte di appello, presieduta da Antonino Napoli. La Corte di Cassazione ...

Mondo di mezzo - al via in Cassazione il processo per stabilire se fu Mafia capitale : tre procuratori per tre giorni di requisitoria : Sarà la Cassazione a decidere se fu Mafia capitale. Ha preso avvio davanti alla VI sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo il processo a 35 imputati già condannati in appello nell’ambito del procedimento che squassò Roma nel dicembre del 2014 con una serie di arresti bipartisan. I giudici di secondo grado hanno condannato Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e altri 16 imputati per associazione mafiosa, una sentenza che l’11 settembre ...

Mafia : processo ‘Black cat’ - condannata la cupola di provincia di Palermo : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Condanne per quasi tre secoli di carcere e alcune assoluzioni nel processo d’appello denominato ‘Black cat’ di Palermo che ha visto alla sbarra la vecchia Mafia della provincia. La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha riformato in parte la sentenza di primo grado del Gup Fabrizio Anfuso. Due gli assolti: Saverio Maranto, che aveva avuto 11 anni e sei mesi, e Giuseppe ...

Mafia : processo trattativa - Berlusconi verrà sentito l’11 novembre : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi verrà sentito al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia il prossimo 11 novembre alle 10,30 come indagato di reato connesso. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello dopo una breve camera di consiglio. Berlusconi si dovrà presentare accompagnato dal suo legale. A chiedere la sua deposizione è stata la difesa di Marcello Dell’Utri.L'articolo Mafia: ...

Processo Stato-Mafia - Di Pietro : "Falcone mi disse - controlla gli appalti in Sicilia" : L'ex pm di Mani Pulite rievoca l'inizio dell'indagine su Tangentopoli. Borsellino mi confidò: "Bisogna fare presto". Un pezzo della tangente Enimont arrivata in Sicilia, a Salvo Lima

Mafia : processo trattativa - Corte assise decide su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino - giudice a latere Vittorio Anania - deciderà oggi, nel corso dell'udienza al bunker dell'Ucciardone, sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo di secondo grado sulla trattativa tra Stato e ma