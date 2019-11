Mafia | condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Tredicie un’assoluzione nel processo, celebrato con rito, aidella provincia die alla “famiglia” dellatitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capodi Partanna e detenuto al 41 bis, ha avuto 15; 12 ad Antonino Triolo, 11 a Calogero Guarino, 11e 4 mesi per Giuseppe Tilotta, 10e 8 mesi sono stati inflitti a Leonardo Milazzo, 11e 4 mesi a Paolo Buongiorno, 19e 4 mesi a Vincenzo La Cascia, capodeldi Campobello di Mazara, anche lui al carcere duro. A 18e 4 mesi è stato condannato anche l’altrodi Campobello Raffaele Urso, pure lui al 41 bis, a 8Andrea ...

