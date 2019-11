Madrid ancora senza una maggioranza chiara | Pedro Sánchez studia possibili allenze

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancora. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro l’Alba ...

Risultati Champions League 4ª Giornata – Real Madrid e Tottenham a valanga : Icardi colpisce ancora : Real Madrid e Tottenham a valanga, Icardi regala 3 punti al PSG, l’Atalanta sfiora l’impresa: i Risultati della quarta Giornata di Champions League Dopo i successi di Bayern Monaco e Juventus negli ‘anticipi’ delle 19:00, la serata di Champions League prosegue con una carrellata di gol ed emozioni. Punteggio tennistico per il Real Madrid che liquida il Galatasaray con un netto 6-0 che porta le firme di Rodrygo (3), Benzema (2) ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : CSKA e Real Madrid tornano alla vittoria nella 6a giornata. Si ferma ancora - invece - il Fenerbahce : Addirittura sette le partite che si sono svolte in questo venerdì di Eurolega, degna conclusione di una settimana in cui sono giocati ben due torni della competizione più prestigiosa d’Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in questa 6a giornata. LA CRONACA DI ALBA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA ZENIT SAN PIETROBURGO – CSKA MOSCA 70-87 (15-26, 22-22, 22-13, 11-26) Apre il derby russo tra Zenit San Pietroburgo e CSKA ...

Pagelle Atletico Madrid Juventus - 3 bocciati : De Ligt ancora colpevole nei piazzati! : Pagelle Atletico Madrid Juventus- Un pareggio amaro, soprattutto per come è maturato. Finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Una Juventus bella solamente a metà. Compatta nel primo tempo, attenta e spregiudicata nella ripresa. 2-0 targato Cuadrado-Matuidi, poi il solito black out nei calci piazzati che ha condizionato il risultato finale. Promossi e bocciati: bene Bonucci, pilastro della retroguardia, bene anche Alex Sandro, autore anche ...

Atletico Madrid-Juventus 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Bonucci muro - Matuidi sta ancora correndo [FOTO] : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida del Wanda Metropolitano tra i colchoneros e i bianconeri valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, non al completo per via di diversi infortuni, chiamati a riscattare – quantomeno nella prestazione – il pari di sabato a Firenze. Rammarico bianconero, nel risultato ma non nella ...