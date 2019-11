Lutto devastante per Alessandro Di Battista | il mondo della politica si stringe intorno

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Laitaliana sialla figura diDi. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ha perso la mamma. Anche se in questi casi sarebbe d’obbligo il condizionale, dai messaggi suoi social dei suoi ex colleghi, sembra chiaro che la cosa non sia soltanto una “voce”. Quello che emerge è che appunto nelle scorse ore sarebbe venuta a mancare la madre dell’esponente di spicco del M5s, come viene riportato da alcuni deputati e da tanti attivisti pentastellati che si stringono attorno a Di, a suo padre Vittorio e alla sua famiglia per il grave. Moltissimi i messaggi rivolti sui social sia all’ex deputato che al padre in segno di vicinanza per il decessodonna. Tra coloro i quali confermano la notizia c’è il deputatoAmitrano, che su Facebook scrive: “Un forte abbraccio adDiper la perditamamma”. Sono ...

