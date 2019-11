L' oroscopo del 12 novembre | discussioni per Cancro | alti e bassi per Bilancia

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) L'del 12è pronto a svelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale: se l'Ariete dovrà fare molta attenzione a certe persone, ilpotrebbe discutere con il partner mentre lo Scorpione avrà le idee chiare. Ci saranno tante faccende e questioni da affrontare per molti: in seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni. L'per Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata dovete essere più attenti con le persone che vi circondano. Se vi chiedono di uscire potreste accettare senza pensarci e finire per dare false illusioni o speranze. Questa prima parte del mese è stata priva di grinta e di propositi, ma è solamente un calo di energia. Avete voglia di voltare pagina. Toro – In questi giorni le vostre opinioni sono davvero troppo esagerate e non rispettate quelle degli altri. Tentate di moderarvi, soprattutto sul lavoro c’è bisogno ...

