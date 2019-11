Livorno | ristorante espone un cartello choc contro i disabili

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Per rispondere a un esposto subito per il presunto montaggio di alcune pedane senza i dovuti permessi, undiha affisso un volantino che usa latà come un'offesa. Esplode la polemica, il Comune condanna l'episodio. Poi le scuse deltà malattiaOrlando Sacchelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/11/11/-i--a-nella bufera:suiLuoghi:

Ale74terni : Che Paese di merda siamo diventati...Boicottare sto posto Livorno, ristorante nella bufera per un cartello offensi… - rigo_debora : RT @Corriere: L’assurdo cartello di un ristorante contro i disabili: bufera sui social - valentinadigrav : RT @Corriere: L’assurdo cartello di un ristorante contro i disabili: bufera sui social -