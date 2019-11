Livorno | il cartello del ristorante usa la disabilità come offesa | “Mo…idi” Rivolta sui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Undi insulti ai disabili e alle loro famiglie, appeso fuori dal locale, diffuso su Facebook e poi cancellato. È polemica a, dove undel quartiere la Venezia ha scritto parole offensive nei confronti dei disabili intendendo così insultare alcune persone colpevoli di aver presentato un esposto contro il montaggio di una pedana (che non sarebbe a norma) dedicata proprio ai disabili ed esterna al locale: “Secondo alcuni MO…..IDI autoctoni (che hanno pensato bene di fare un esposto), noi avremmo fatto costruire una pedana di tale fatta, senza avere preventivamente regolare permesso rilasciato dal Comune di(e sicuramente non gratuito). Ora, il rammarico che noi abbiamo è questo: purtroppo circa 50-60 anni fa, la scienza medica non aveva ancora inventato il Tri test e l’amniocentesi, altrimenti avremmo volentieri consigliato ai genitori ...

