LIVE Olimpia Milano-Pistoia | Serie A basket in DIRETTA | vantaggio milanese a metà primo

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Oriora Pistoia, sfida valevole per l'ottava giornata delle Serie A di basket 2019-2020. Si chiude il turno di campionato con il posticipo del lunedì sera che vede scendere in campo la squadra di Ettore Messina, reduce dalla sesta vittoria consecutiva in Eurolega. Milano ha messo a posto in parte anche la situazione in campionato ...

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Unico piccolo rammarico per Milano è aver vinto alla fine solo di sette punti, ma il Baskonia non ha mai mollato grazie anche ai 15 di Stauskas e i 13 di Henry. Partita straordinaria di Amedeo Della Valle, votato MVP Della partita. Quindici punti per l'azzurro, miglior marcatore di Milano, che ha in doppia cifra anche Rodriguez ...

Infrazione di tre secondi di Fall. 75-62 Due liberi importanti di Roll. Tre minuti e mezzo alla fine. 73-62 Henry penetra e trova un fortunoso canestro in penetrazione. 73-60 Due liberi di Henry. 73-58 Gioco da tre punti di Shengelia che prova a ridare speranze al Baskonia. 73-55 Altri tre liberi di Amedeo! Con Stauskas che aveva fatto fallo sulla tripla dell'azzurro. Palla persa del ...

61-55 DELLA VALLEEEEE! Rubata dell'italiano dopo la rimessa e facile appoggio al vetro. 59-55 DELLA VALLE! Tripla dall'angolo! 56-55 Eric forza contro Tarczewski e segna un canestro importante FINISCE IL terzo quarto! Il Baskonia finisce bene la terza frazione, ma Milano è ancora avanti di tre punti. Ultimi dieci minuti di fuoco. Micov (12) e Rodriguez (11) in doppia cifra, mentre ...

Timeout per il Baskonia. Se ne è andata metà del terzo quarto. 48-42 Janning con il "cameriere" in penetrazione. 48-40 ROLL! Triplaaaaa! Nedovic inventa e Roll chiude dall'angolo. 45-40 Fall sfrutta la sua altezza e segna al vetro. 45-38 TRIPLA DI MACK! Tutto solo l'americano non può sbagliare. 42-38 Fall riceve e appoggia al vetro. 42-36 Gudaitis vola sopra il ferro ed ...

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Super parziale dell'Olimpia (14-2) nel finale di quarto e la squadra di Messina conduce all'intervallo di sei punti. Dodici punti di uno straordinario Vlado Micov. Milano entra ora in bonus. Esce Mack e standing ovation del pubblico. 16 secondi all'intervallo. 40-34 MAAAAAACK! Tripla dell'americano! 37-34 Penetrazione di Mack che segna in ...

23-29 Stauskas è in ritmo e trova un'altra tripla uscendo dai blocchi. Timeout immediato per il Baskonia. 23-26 Rodriguez sfrutta il mismatch con Fall e lo brucia con l'arresto e tiro. 21-26 Due liberi di Micov. Sei minuti e mezzo all'intervallo. 19-26 Bel movimento in post di Tarczewski che finta due volte alla fine trova la retina. 17-26 Incredibile tripla di Stauskas. ...

19-26 Bel movimento in post di Tarczewski che finta due volte alla fine trova la retina. 17-26 Incredibile tripla di Stauskas. Tutto storto l'ex Phila brucia la retina. 17-23 TRIPLA DEL CHACHO! 14-23 Henry alza per Fall che schiaccia comodamente. Messina chiama subito timeout. 14-21 Stauskas con il giro e tiro dopo due rimbalzi in attacco consecutivi prima di Fall e poi di ...

12-10 Splendido contropiede di Milano chiuso dal sottomano di Brooks. 10-10 Un solo libero per Brooks. Timeout di Messina, che mette una pausa ad un inizio di partita infuocato. 9-10 Tripla frontale di Vildoza. 9-7 Arresto e tiro dalla lunetta per Roll. 7-7 Penetrazione di Shengelia che trova i suoi primi due punti. Terza palla persa consecutiva da Milano che si è bloccata in attacco. Cinque ...

7-3 Tripla di Janning che sblocca il Baskonia. 7-0 TRIPLAAAAA! ROLL! 4-0 Micov esce dal blocco e brucia la retina. 2-0 Splendido canestro di Scola, con il suo solito movimento in post. Primo possesso per Milano. 20.45: comincia LA PARTITA 20.43: Questi i quintetti titolari Milano: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski. Baskonia: Vildoza, Janning, Shields, Shengelia, Eric 20.40: E' il ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Kirolbet Baskonia Vitoria, valido per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Sfida casalinga per l'Olimpia Milano nella settima giornata di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, infatti, affronterà questa sera al Forum gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Si tratta di un match importante per ...

Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – MILANO: Moraschini 17; VARESE: Clark 14 FINISCE QUI. partita totalmente dominata da Milano, che sale a quota 8 punti in classifica 93-69 1/2 Simmons Stoppata irregolare di Biligha su Simmons perché c'è il fallo prima, due liberi 93-68 2/2 Cinciarini Liberi che ...