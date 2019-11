LIVE Olimpia Milano-Pistoia | Serie A basket in DIRETTA | Nedovic si esalta nel dominio

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83-57 Tripla dall’angolo di Landi. 81-54 Due liberi per White. 79-54 Tripla di D’Ercole. C’è spazio anche per il giovanissimo Federico Gravaghi. 79-51con un bel canestro in penetrazione. 77-51 Salumu segna in penetrazione. 77-49 Arresto e tiro di Cinciarini. 75-47 Piazzato dal centro dell’area per Landi. 75-45 Bel semi-gancio di Brandt. FINISCE IL TERZO QUARTO! Non c’è partita al Forum!sta dominando contro. Vantaggio di 32 punti per la squadra di Messina.è il miglior marcatore con 17 punti. 75-43perfetto anche dalla lunetta. 73-43 Tripla dall’angolo ditocca il +30. 70-43 Fantastico arresto e tiro di. 68-43 Due liberi d Salumu. 68-41 Dentro due liberi di Biligha. 66-41 Comodo piazzato dall’area di. 64-41 Tripla di ...

