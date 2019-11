Liliana Segre | folla al presidio per la senatrice | “Oltre 5mila persone al museo della

In cinquemila - nonostante la pioggia - per manifestare la solidarietà a Liliana Segre : La folla, convocata da Pd, Anpi e altre associazioni, si è ritrovata davanti all’ingresso del “Binario 21”, il Memoriale della Shoa. Molti con un giglio bianco

Milano - migliaia alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre. FOTOGALLERY : Davanti al Memoriale della Shoa, nel pomeriggio, erano presenti anche i figli della senatrice: Federica, Luciano e Albert. I partecipanti hanno mostrato cartelli con il giglio, fiore bianco simbolo di purezza, innocenza e candore. FOTO

A Milano in 5mila sotto la pioggia per Liliana Segre : "La tua scorta siamo noi" : In piazza per Liliana Segre. Non è bastata la pioggia battente a fermare le oltre 5.000 persone che hanno risposto all’appello per una mobilitazione pacifica in solidarietà della senatrice a vita, colpita da ripetute minacce. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Bella Ciao, Milano!, Anpi e Aned.Al presidio davanti al memoriale della Shoah, lanciato nella giornata di venerdì 8 novembre su ...

Antisemitismo : in migliaia con gigli bianchi al presidio per Liliana Segre : Milano, 11 nov. (Adnkronos) – migliaia di persone – secondo gli organizzatori 5mila – hanno partecipato al presidio davanti Memoriale della Shoah di Milano in solidarietà della senatrice Liliana Segre, costretta ad avere una scorta per le minacce subite. Nonostante la pioggia, con tanti gigli bianchi in mano, i cittadini di Milano e diversi esponenti delle forze politiche, da Pd a Forza Italia, hanno voluto dare in modo ...

Liliana Segre non riceveva 200 insulti al giorno… prima. : Liliana Segre non riceveva 200 insulti al giorno… prima. Sabato 26 ottobre, su Repubblica, a firma di Pietro Colaprico è uscito un articolo intitolato “Liliana Segre, ebrea. Ti odio” Quegli insulti quotidiani online. All’interno cita un rapporto dell’osservatorio antisemita e sostiene che la Segre riceva 200 insulti al giorno. Il rapporto esce due giorni dopo e dice una cosa diversa; i dati si riferiscono al 2018, non al 2019. Gli episodi di ...

Il sindaco di Piombino : "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Una provocazione - non ha fatto niente per la città" : Così Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, ha bocciato la richiesta avanzata in consiglio comunale da Rifondazione comunista. Il primo cittadino di Pisa Michele Conti (Lega): "Noi intenzionati a darle il riconoscimento"

Lucia Annunziata : "Liliana Segre al Quirinale". Il dubbio : può farlo dai 92 ai 97 anni? : Al centro del dibattito politico c'è ancora Liliana Segre, in questo caso non per la Commissione catalizzatore di polemiche. Il punto è che Lucia Annunziata, dal palco del convegno "Metamorfosi, le conseguenze del cambiamento", ha proposto il suo nome come prossimo presidente della Repubblica. La di

Napoli antifascista sempre al fianco di Liliana Segre : Napoli città antifascista. Prima città in Europa a liberarsi da sola dall’occupazione nazifascista, con una rivolta di popolo, durante le quattro giornate del settembre del 1943.A capo della sommossa c’erano donne e giovanissimi, come Maddalena Cerasuolo e Gennarino Capuozzo. A Napoli ricordiamo prima le quattro giornate e poi la liberazione del 1945. Gli alleati arrivarono quando la città era stata già ...

Liliana Segre presidente della Repubblica. La proposta di Lucia Annunziata e dell'Huffpost : Liliana Segre prossima presidente della Repubblica. Dal convegno “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”, Lucia Annunziata lancia la proposta di candidare la senatrice a vita, superstite dell’Olocausto, al Quirinale. Il direttore dell’Huffpost presentando il seminario in corso a Milano presso la Fondazione Feltrinelli, spiega: “Vogliamo far partire da qui, da questo convegno, la proposta di candidare ...

Liliana Segre - il presidente israeliano scrive una lettera alla senatrice : “Inorridito per le minacce. L’aspetto a Gerusalemme” : “Cara signora senatrice, sono rimasto inorridito nell’ascoltare la notizia che lei ha dovuto ricevere protezione a garanzia della sicurezza a causa delle minacce antisemite. Sono profondamente dispiaciuto che le circostanze che mi portano a scriverle siano così dolorose”. Inizia così la lettera di solidarietà scritta dal presidente israeliano Reuven Rivlin alla senatrice Liliana Segre, destinataria di 200 messaggi di odio al ...

Che problema ha Salvini con la storia di Liliana Segre : “Ci trasferivano. Tre giorni e tre notti a piedi, fino alla stazione. A volte dovevamo camminare sopra i morti perché non c’era altro spazio. La neve era diventata più rossa che bianca perché i tedeschi sparavano a chi restava indietro. In alcuni paesi abbiamo trovato dei magazzini aperti e abbiamo potuto mangiare carote, rape. Poi c’erano gli alberi e riempivamo le tasche di foglie per riscaldarci. A Dora eravamo rimasti in pochi e si ...

Liliana Segre - Decaro (Anci) chiama a raccolta tutti i sindaci d'Italia : "I partiti non contano - manifestiamo insieme" : Il 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il presidente dell'associazione dei Comuni lancia una grande manifestazione a Milano

Giorgia Meloni : "Sull'applauso negato a Liliana Segre non cambio idea. Ma tutti dobbiamo proteggerla" : Non cambia idea Giorgia Meloni sul negato applauso a Liliana Segre. "Nel contrasto dell'antisemitismo noi di Fratelli d'Italia siamo totalmente a disposizione e non da oggi" e "la senatrice Segre, per la quale ho un enorme rispetto", dice la leader di FdI in una intervista al Corriere della Sera, "v

Noemi Di Segni : "Non si tratta di difendere Liliana Segre - ma l'Italia che non si china all'odio razziale e antisemita" : “È profondamente sbagliato parlare, discutere, polemizzare sulla ‘commissione Segre’, personalizzando così qualcosa che non riguarda una singola, sia pur autorevole, personalità. Perché quella contro l’odio è una commissione-Italia, che intende indagare su un virus, quello dell’odio razziale e antisemita, che riguarda tutti noi, cittadini italiani, e non solo noi ebrei ...