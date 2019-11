Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Trent’dida festeggiare nel luogo ricco di ricordi, emozioni e di presenze con oltre 100mila persone accorse da tutta Italia ad ogni appuntamento. Luciano Ligabue ha annunciato con un video, a sorpresa, una iniziativa speciale pensata ad hoc per celebrare l’importante ricorrenza artistica. “Magari qualcuno avrà riconosciuto il posto dove sono… – dice Liga nel bel mezzo della pista – Eh sì èper forza! Il posto in cui festeggeremo i nostri 30di! Questo è il posto delle nostre feste e ricorrenze che comprimeremo in una serata sola. Cercheremo di festeggiare tutti insieme, ci saranno anche altre sorprese e c’è soprattutto una novità importante qua vicino stanno costruendo la fatidica arena speciale per fare concerti e avremo il piacere e l’onore di inaugurare con quel concerto questa arena”. L’evento ...

Noovyis : (Liguabue torna al Campovolo per i 30 anni di carriera. Lo scorso tour aveva confessato: “Affluenza di pubblico inf… - FQMagazineit : Liguabue torna al Campovolo per i 30 anni di carriera. Lo scorso tour aveva confessato: “Affluenza di pubblico infe… -