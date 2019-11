Fonte : quattroruote

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il Diario di bordo di questaè dedicato allaRX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida. Il powertrain abbina un V6 di 3,5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione integrale senza collegamenti meccanici gli assi. Mentre lunità elettrica posteriore è collegata direttamente alle ruote, quella anteriore è integrata nelloriginale trasmissione ibrida Toyota/che prevede un ruotismo epicicloidale che unisce il motore/generatore elettrico principale, un secondo motogeneratore e il propulsore termico alle ruote, realizzando un comportamento simile a quello di un cambio Cvt. La potenza erogata dal sistema è ...

Lexus_Italia : Tecnologia, prestazioni, innovazione. Lexus vince il campionato Super GT 2019. La LC 500 conquista il gradino più a… - dinoadduci : Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 1] - dariolaser : Bella raga oggi vado a vedere degli incontri di mma e kickboxing e col mio sparring partner che combatterà. Speriam… -