Leonardo DiCaprio | film | età e cosa fa oggi

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019)l'11 novembre compie 45 anni. Un compleanno che riporta il suo nome agli onori della cronaca dopo le immagini diffuse in tutto il mondo attraverso Instagram della star di Hollywood accanto alla nota leader ambientalista Greta Thunberg, l’uscita nelle sale cinematografiche dell’attesodi Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in... Hollywood) e il suo ruolo di produttore nell’ultimodi Clint Eastwood, Richard Jewell, la guardia di sicurezza che alle Olimpiadi del 1996 evitò l'esplosione di una bomba. "Once Upon A Time In Hollywood" Photocall In RomeFranco OrigliaWilhelm, nato a Los Angeles l’11 novembre 1974, non è solo l’attore che ha al suo attivo un premio Oscar, 30 anni di attività ad altissimo livello accanto a ...

HuffPostItalia : Leonardo DiCaprio incontra Greta: 'Insieme costruiremo un futuro più luminoso per il pianeta' - THR : Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio on phone-free sets, scene improvisation in #OnceUponaTimeinHollywood… - nadiaold : RT @sembracarnevale: Sapete che giorno è domani? Uno dei giorni più importanti dell'anno, festa mondiale, il compleanno di Leonardo DiCapr… -