Legends su Motor Trend la nuova stagione tra Schumacher a Senna dal 12 novembre

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 11 novembre 2019)sudal 12la. La prima puntata è dedicata a MichaelArriva su, canale 56 del digitale terrestre in streaming su DPlay e in anteprima nella versione DPlay Plus, ladiil programma dedicato a personaggi di spicco del mondo deii, competizioni leggendarie, case automobilistiche che hanno fatto la storia, dietro le quinte inediti. Il ciclo si apre con lo speciale “Michael”, dedicato a uno dei piloti più amati di sempre, in onda martedì 12alle 22:15 e già disponibile in anteprima su Dplay Plus. Considerato il pilota più completo di tutti i tempi,ha battuto ogni record collezionando 19 stagioni in Formula 1 e un totale di 7 titoli mondiali, di cui 5 di fila con la Ferrari. Abilità di guida straordinaria, fame di vittorie implacabile, etica professionale e ...

Dtti_digitale : Su Motor Trend torna “Legends” il ciclo interamente dedicato agli eroi dei motori… -