Le star dei People’s Choice Awards 2019

Ilva - Arcelor alza la posta per restare : 5mila esuberi - scudo penale e risolvere il problema dell’altoforno 2. Consiglio dei ministri fiume : Cinquemila esuberi, il ritorno dello scudo penale e anche una norma ad hoc per ‘tenere in vita’ l’altoforno 2 che rischia di essere spento dalla magistratura. ArcelorMittal pone tre condizioni per non riconsegnare le chiavi dell’Ilva e disimpegnarsi dal rilancio dell’acciaieria più grande d’Europa, lasciando il governo tra meno di un mese con 10.777 operai sul groppone e le società del gruppo che fu della ...

Arriva la fine per Singstar - uno dei giochi più importanti nella storia di PlayStation : Forse non tutti lo sapranno, ma SingStar è stata una delle serie più importanti mai pubblicate su console Sony. E a gennaio 2020, dopo 15 anni di onorato servizio, i server chiuderanno i battenti.Il primo gioco SingStar è stato pubblicato su PS2 nel 2004 ed è su PlayStation 2 che la serie ha davvero lasciato il segno. Anni prima dell'uscita di Wii, la serie SingStar ha contribuito a guidare una crescita senza precedenti della console nelle ...

Le star che hanno parlato apertamente dei loro problemi mentali : Selena GomezDemi LovatoChrissy Teigen LizzoRyan ReynoldsLady GagaPrincipe HarrySelena Gomez è tornata. Il suo nuovo singolo «Lose You to Love Me» è un addio tra le righe a Justin Bieber e a un periodo turbolento della sua vita. Selena si è infatti presa un anno da dedicare a se stessa e ha parlato più volte dei suoi problemi di ansia e depressione. Lo scorso settembre, durante la premiazione del McLean Award ha detto: «Penso che si stia meglio ...

Antonio Zequila : «L’isola dei famosi per pornostar ed ex tronisti - nel litigio con Adriano Pappalardo ci ho rimesso io» : “E’ stata l’esperienza che mi ha portato a farmi conoscere a tutti, dopo anni di gavetta e di teatro anche a fianco di personaggi importanti come Zeffirelli”, Antonio Zequila parla della sua esperienza all’Isola dei famosi nella terza edizione, con alla guida Simona Ventura, che ritiene molto cambiata rispetto alle attuali edizioni. I partecipanti infatti erano di altro livello: “All’epoca l’Isola dei famosi – ha spiegato in un’intervista a ...

Le star e la co-genitorialità : la gestione dei figli (quando l’amore finisce) : Chris Martin e Gwyneth PaltrowBen Affleck e Jennifer GarnerMarc Anthony e Jennifer LopezNick Cannon e Mariah CareyKate Hudson e Matthew BellamyLiam Payne e CherylKevin Federline e Britney SpearsSienna Miller e Tom SturridgeDrew Barrymore e Will Kopelman Naomi Watts e Liev SchreiberReese Whitespoon e Ryan PhillippeMettere da parte la rabbia e la delusione. Difficile, quando finisce un rapporto. Ma fondamentale, se di mezzo ci sono dei figli: sono ...

Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single - in programma l’11 novembre : Amazfit GTS, uno degli smartwatch più desiderati dagli utenti, è in preordine su Gearbest, dove può essere acquistato nella colorazione nera, la più elegante. L'articolo Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single, in programma l’11 novembre proviene da TuttoAndroid.

Progetto Manifattura : uno dei più grandi incubatori d'Europa per startup : Dare forma all’economia del futuro - tecnologie pulite, processi sostenibili, fonti di energia a emissioni zero e migliore qualità della vita - ripensando il passato: questa è la missione di Progetto Manifattura, uno dei più grandi incubatori d’Europa per startup dedicate alla green economy e business park per imprese mature. Situato in una posizione strategica che collega il Mediterraneo all’Europa ...

Rogo Grenfell Tower - fatale l'errore dei pompieri di dire di restare a casa : Ombre sui pompieri inglesi per l’inferno di Grenfell Tower, il maxi incendio che nel 2017 devastò il grattacielo popolare londinese di 24 piani e in cui perirono 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi.Non fu solo l’incuria nella manutenzione da parte della società di gestione, non solo le norme sulla sicurezza carenti o le colpe di amministratori e politici, non solo i pannelli ...

Dritte extra per impostare DNS Google a causa dei problemi TIM di oggi 24 ottobre : Ci sono alcuni suggerimenti extra che possiamo prendere in esame in merito ai problemi TIM che si stanno manifestando anche oggi 24 ottobre in Italia, dopo le informazioni portate alla vostra attenzioni 24 ore fa sulle nostre pagine. In particolare, è possibile soffermarsi sulla questione della modifica dei DNS, considerando che al netto di qualche disservizio riscontrato a Roma, la questione più calda resta la mancata possibilità di ...

“Vergognati”. Paolo Bonolis - la rabbia dei fan dopo quel video. A postarlo la moglie del conduttore Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis, il gesto non piace e il conduttore finisce nella bufera. Lo amiamo da quando conduceva Bim Bum Bam e ci faceva divertire quando eravamo bambini. Ne ha fatta di strada, Paolo Bonolis, da allora. E oggi è uno dei conduttori più amati (e pagati). Battura sempre pronta, ironia da vendere, i suoi programmi sono una certezza per Mediaset. La nuova edizione di Avanti un altro sta per cominciare ma intanto Bonolis non se ne è certo stato ...

Rob Halford dei Judas Priest lancia il singolo Morning star dal nuovo album sul Natale (audio - testo e traduzione) : A Rob Halford dei Judas Priest piace sperimentare e sentirsi libero di provare esperienze che non siano strettamente legate al mondo borchiato dell'heavy metal. Lo scopriamo in queste ore, con il lancio del singolo Morning Star estratto dal nuovo album Celestial, il quinto da solista dopo Halford IV (2010). Ciò che incuriosisce, a questo giro, è che Celestial è un album che raccoglie inediti e canzoni per le feste, e quando diciamo "per le ...

Ruffian Games sta lavorando con Rockstar Games su dei nuovi titoli : Ruffian Games sta collaborando con Rockstar Games per dei progetti non ancora annunciati.La conferma è arrivata tramite un annuncio di lavoro pubblicato dallo studio su Twitter. Purtroppo al momento non è chiara la natura della collaborazione, che potrebbe dunque riguardare la realizzazione di porting così come la creazione di titoli inediti. Quello che sappiamo per certo è che Ruffian Games sta cercando molteplici figure da inserire nel suo ...

Da Pinocchio a Peter Pan : addio a Manuel Frattini - star italiana dei musical : È stato Gedeone di Sette Spose per Sette Fratelli. È stato prima Robin Hood e poi Aladin. È stato Pinocchio, nell’omonimo musical prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e le musiche dei Pooh. Ma, soprattutto, Manuel Frattini è stato l’eterno ragazzino Peter Pan nello show con le musiche di Edoardo Bennato, in tour sold-out con più di trecento repliche fino alla primavera del 2008. E – proprio ...