Le Previsioni Meteo per la Toscana | domani piogge su gran parte della regione

Meteo : Previsioni per martedì 12 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 12 novembre Instabilità diffusa nella mattinata con piogge sparse, generalmente più abbonanti al pomeriggio. In serata il tempo sarà sempre instabile con fenomeni diffusi. Temperature comprese tra +8°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 12 novembre Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse nella mattinata su tutto il territorio, fenomeni più abbondanti nel pomeriggio sia sulla costa ...

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Previsioni Meteo Milano - inizia una settimana di grandi piogge : il maltempo si intensifica : Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, ...

Previsioni Meteo - Europa divisa a metà : intensa ondata di caldo ad est - quasi 20°C oltre la media nella Russia occidentale [MAPPE] : Previsioni Meteo – Un pattern dinamico continuerà sull’Europa nel corso di questa settimana, con una profonda depressione a onda lunga sui settori centrali, occidentali e sudoccidentali del continente, mentre ad est, si svilupperà un’estesa dorsale. Questa impostazione porterà molta pioggia e neve sull’area alpina, mentre produrrà un’anomalia termica estrema sull’Europa orientale. Ecco una panoramica delle condizioni che attendono il Vecchio ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : deciso peggioramento - “attesi fenomeni eccezionali”. Il bollettino fino al 17 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con precipitazioni sparse dapprima su liguria, emilia-romagna e settori sud di Piemonte, Lombardia e Veneto ma in rapida estensione a tutte le rimanenti aree durante la mattina, con quota neve intorno 1200 metri su Alpi e Prealpi. Migliora nel pomeriggio sul ...

Allerta meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte maltempo - arriva ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Previsioni Meteo 11 novembre - ancora maltempo : piogge e temporali in tutta Italia : Le Previsioni meteo per lunedì 11 novembre evidenziano una prosecuzione del maltempo su quasi tutto il Paese, con piogge e temporali diffusi dal Nord al Sud. Proprio il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito da fenomeni temporaleschi e da vento forte, con un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile che riguarderà soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata.Continua a leggere

Previsioni Meteo Dicembre 2019 e primo accenno stagionale sull’INVERNO 2019/2020 : evoluzione sorprendente : Previsioni Meteo – Nell’ultimo editoriale relativo al mese di Dicembre di qualche giorno fa, si era evidenziato un elemento di spicco come possibile caratterizzante il primo mese invernale, ossia un generale recupero dell’alta pressione a scala europea. Una tendenza che già si pone come elemento di novità, in seguito a un mese di novembre che è iniziato perturbato e spiccatamente autunnale e che dovrebbe avere un seguito altrettanto ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 11 novembre : Dopo la parziale tregua di domenica, una nuova perturbazione porta durante la settimana piogge abbondanti e venti burrascosi sull’Italia. Già lunedì 11 novembre sono previste nuvole su gran parte della Penisola, con piogge sparse e intermittenti in particolare su Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Attesa qualche nevicata sulle Alpi oltre i 900-1.200 metri. Le temperature sono in calo al Nord e al Centro, ma comunque vicine ai valori medi ...

Previsioni Meteo Lombardia : nubi e precipitazioni - temperature nella media : “Ancora per diversi giorni la Lombardia si troverà all’interno di una vasta area depressionaria che coinvolgerà gran parte dell’Europa e il bacino del Mediterraneo“: lo riporta Arpa Lombardia nel consueto bollettino “Da lunedì nubi e deboli precipitazioni torneranno protagoniste della scena Meteo su tutta la regione. temperature attorno alle medie del periodo sulla Pianura, più fresche della norma invece in ...

Previsioni Meteo : partenza di settimana con nubifragi e venti fortissimi : Si sta strutturando in queste ore nell'area occidentale del Mediterraneo il vortice depressionario che nelle giornate di domani e Martedì si intensificherà e si porterà a ridosso del Sud Italia,...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : settimana di forte maltempo - il bollettino fino al 16 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e settori occidentali di Lombardia ed Emilia Romagna con possibilita’ di isolate e deboli piogge soprattutto nella seconda parte del giorno; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto ...

Previsioni Meteo - violentissima “Tempesta Mediterranea” tra Lunedì 11 e Martedì 12 : pericolo GRAVE al Sud : Previsioni Meteo – Brutta evoluzione per i prossimi giorni. Sul Mediterraneo centro-occidentale sta imperversando, oramai da inizio mese, una circolazione spiccatamente depressionaria di matrice atlantica, con già molte aree fortemente provate da un maltempo reiterato e dalle piogge abbondanti, spesso a carattere di nubifragio, che hanno colpito da Nord a Sud gran parte del territorio. Purtroppo dobbiamo dire che il peggio deve ancora ...

Previsioni Meteo 10 novembre - maltempo senza fine : breve tregua - poi tornano temporali e neve : Che tempo farà domani, domenica 10 novembre? Anche se non mancheranno le regioni a rischio pioggia, come Toscana, Campania, Basilicata e Calabria, ci sarà una breve tregua dal maltempo, con tempo soleggiato su gran parte della Penisola. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno sull'Italia due cicloni accompagnati da temporali e nubifragi.Continua a leggere