Le iene | anticipazioni sui servizi in onda nella puntata di domani | 12 novembre

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle viene rilasciata e torna al Fürstenhof! : Qualcosa di assolutamente incredibile sta per accadere nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Proprio quando per Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) sembrava essere davvero finita e tutto lasciava intendere che la perfida dark lady non sarebbe più stata messa in condizione di nuocere, un colpo di scena ribalterà completamente la situazione… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta ...

Anticipazioni U&D - Alessandro viene rifiutato da Veronica alla scelta : lei sale sul trono : Nello studio di Uomini e donne è tempo di primi bilanci e le Anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stato spazio per la prima scelta ufficiale di questa edizione. A congedarsi dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è stato Alessandro Zarino, il quale ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto rivelando il suo sentimento a Veronica, che tuttavia non ha voluto dare ...

Anticipazioni U&D - Gemma viene colpita dalla 'tachicardia d'amore' per Juan Luis : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne trono over che vedremo in onda tra qualche giorno su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sulle nuove vicende sentimentali della dama Gemma Galgani, la quale riuscirà a trovare la serenità e il sorriso al fianco di un nuovo cavaliere arrivato in studio per lei, che sembra essere davvero interessato alla donna. Trattasi di Juan ...

Una Vita/ Anticipazioni 2 novembre : Samuel ottiene l'annullamento del matrimonio? : Una Vita, Anticipazioni puntata 2 novembre: Lucia in balia di Samuel e Don Telmo pronto a fermarla, cosa si inventerà? Ecco le novità

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : ANGELA viene derubata! : Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci appassionano ogni giorno di più: l’appuntamento giornaliero con la fiction Rai ci immergere negli anni ’60 di una Milano ricca di prospettive e novità. In questo post vi parliamo in particolare dei nuovi protagonisti, i fratelli Barbieri: ANGELA (Alessia Debandi), una ragazza dolce e gentile che ha trovato lavoro al Circolo milanese, si ritrova ad abitare nello stesso condominio della ...

Anticipazioni Il Segreto al 2 novembre : Severo aggredisce Francisca - Elsa viene picchiata : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, uno dei prodotti di punta della programmazione della rete ammiraglia Mediaset, in grado di attirare l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi telespettatori a settimana. Le Anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei nuovi episodi che saranno trasmessi a partire dal 27 ottobre in poi rivelano che per donna Francisca arriverà il momento di fare i conti con ...

Anticipazioni Imma Tataranni ultima puntata : Don Mariano viene ucciso - Pietro ricoverato : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Imma Tataranni con protagonista la bravissima Vanessa Scalera, attrice protagonista di questa stagione televisiva. Domenica 27 ottobre si concluderà la prima stagione della serie televisiva che, in queste settimane, ha appassionato milioni di spettatori: finalmente tutti i nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane verranno finalmente al pettine. Possiamo svelarvi, però, che ci sarà ...

Anticipazioni La strada di casa del 29 ottobre : Gloria viene accusata di omicidio : Cresce l'attesa per il gran finale della seconda stagione de La strada di casa, la fortunatissima serie televisiva di Rai 1 che vede tra i suoi protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Il prossimo martedì 29 ottobre andrà in onda il sesto e ultimo appuntamento di questa fortunata serie, che anche quest'anno ha appassionato milioni e milioni di spettatori. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questo ...

Anticipazioni Upas fino al 1 novembre : Diego viene arrestato : Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre preannunciano una settimana imperdibile. Ci sarà una svolta nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini: Diego verrà arrestato, Vittorio rivedrà Alex e per Leone i medici proveranno il risveglio dal come farmacologico. Spoiler settimanali di Un posto al sole al 1 novembre: Diego nei guai seri La storyline di Diego è sicuramente protagonista delle ultime settimane. Le ...

Anticipazioni Imma Tataranni sesta e ultima puntata : Pietro viene colto da un malore : Giunge al termine la prima fortunata stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che vede protagonista l'attrice Vanessa Scalera. Domenica 27 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa prima fortunata stagione, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto decisamente sorprendenti nel prime time della rete ammiraglia. E i colpi di scena, nel corso della puntata conclusiva di questo capitolo, non mancheranno. Vedremo, ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel Salva Sua Moglie e Viene Ucciso! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: Samuel compie un gesto eroico che finisce per fargli perdere la Vita. Intanto Felipe prova a ricostruire una nuova Vita ma non tutto va per il meglio… Le Anticipazioni di Una Vita svelano che Samuel addolcisce e cambia il suo carattere, arrivando addirittura a Salvare sua Moglie. Ma un altro matrimonio non va come previsto. Si tratta di quello tra Felipe e Marcia, che non riesce ad essere celebrato ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Annabelle ricatta Werner ma viene licenziata! : La svolta dark di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) è ufficialmente iniziata! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo infatti assistendo alla trasformazione della bionda figlia di Christoph (Dieter Bach) da ragazza avida e capricciosa a diabolica dark lady. E la lista delle sue vittime sta per allungarsi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : la Del Molino viene a sapere del tradimento del marito : La prossima settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, andranno in onda su Antena 3 i nuovi episodi della soap opera iberica Il Segreto. Stando alle ultime Anticipazioni, si assisterà all'atteso ritorno di Raimundo Ulloa, marito di Donna Francisca Montenegro. Inoltre Marcela Del Molino scoprirà che il coniuge Matias Castaneda l'ha tradita con Alicia. Raimundo continuerà ad essere alla disperata ricerca della moglie, la quale nel frattempo non ...

Il Segreto anticipazioni al 26 ottobre : Elsa viene aggredita in carcere : Le anticipazioni relative ai prossimi episodi de Il Segreto rivelano che Antolina deciderà di vendicarsi di Elsa denunciandola per adulterio. La Laguna, dunque, sarà condotta in carcere dove sarà maltrattata e aggredita da una donna assoldata dalla Ramos. Intanto vedremo che a Puente Viejo ci sarà il ritorno di Fernando. L'uomo si dirà mosso solo da buone intenzioni ma Donna Francisca non crederà minimamente alle sue parole. La dark lady di ...