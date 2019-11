Le evoluzioni dei migliori breaker ai mondiali di Mumbai

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 11 novembre 2019) La Breakdance conquistacon le spettacolarideidel mondo, che si sono sfidati per la 16° edizione della Finale Mondiale del Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione di Breaking. Si aggiudicano il titolo l'olandese B Boy Menno e dalla Russia la B Girl Kastet, per l'Italia sono volati aper aggiudicarsi un posto in questa finale i vincitori nazionali del Red Bull BC One Cypher: dalla Liguria il b-boy Stefano Beltrame, in arte Pesto, e dalla Sicilia Alessandra Chillemi, alias b-girl Alessandrina. Questa straordinaria competizione ha confermato la spettacolarità del breaking, la dedizione e la tecnica che richiede, il carisma e la preparazione atletica deiche la praticano, in attesa dell'annuncio ufficiale del Comitato Olimpico che entro il 2020 la dichiarerà disciplina olimpica a Parigi 2024.

