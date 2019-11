Lavoro straniero | il 70 per cento dei lavoratori domestici

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 11 novembre 2019) MILANO - Valgono il 9% del Pil italiano i 2,4 milioni distranieri presenti in Italia, il 25% dei quali svolgono undomestico....

StefanBernstein : @lucatelese Il gruppo straniero ha in mano un contratto. Il gruppo straniero non è diverso dal mio idraulico: è un'… - theciosaz : @RogerHalsted Ah ho letto. È lavoro sommerso a cottimo. Credo piccole realtà con impresa a titolare straniero. Apri… - cdghietta : @Rididori @MakeDavero Infatti, e non levano il lavoro a nessuno, vista la carenza di medici.Meglio un medico laurea… -