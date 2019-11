Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nel 1996, ormai una vita fa, houn'esperienza di quelle che difficilmente uno poi si dimentica. Nanni Balestrini, che all'epoca mi stava introducendo al mondo delle lettere, era il direttore artistico di una bellissima iniziativa che si chiamava Venezia Poesia, e mi chiamò a dargli una mano. Non che avessi qualcosa di specifico da fare, si trattava più che altro di star lì e occuparsi di pratiche anche piuttosto veloci da sbrigare, ma nel mentre avevo modo di assistere a tutta una serie di incontri pubblici e soprattutto incontri privati che mi avrebbero letteralmente aperto gli occhi. Perché l'idea di Nanni Balestrini, uno dei più importanti poeti e narratori del nostro Novecento, tra i fondatori del Gruppo 63 e talmente tante altre cose che faticherei a riassumere qui, in poche righe, era quella di mostrare a un pubblico eterogeneo, quindi non di addetti ai lavori, come la ...

MarcoSburzo : Lavastoviglie degli Anticorpi: la canzone che mi ha fatto sussultare - Stefanopulos : @Alyenante @dottorpax Io sono l’addetto unico per lavatrice asciugatrice lavastoviglie aspirapolvere lavapavimenti… - elisabettap38 : RT @Ginetto53: Abboliamo la plastica, usiamo i piatti in ceramica , i bicchieri in vetro e le posate in acciaio, compriamo l'acqua in vetro… -