Landini | Sorpreso dalla giravolta di Di Maio sull' ex Ilva

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Il ministro che ha fatto l’accordo che comprendeva lo scudo era ed è il capo dei 5 stelle. Lui c’era quella notte, non era da un’altra parte”. Mauriziochiama duramente in causa Luigi Dia gestione del caso. Intervistato da Maurizio Molinari a Milano in occasione del convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffpost, il segretario generale della Cgil si è detto “” delladel Movimento 5 stelle, che prima ha introdotto per decreto l’immunità penale, e poi l’ha eliminata con un emendamento in Parlamento, seguendo “motivazioni puramente politiche ed elettorali”.racconta dell’incontro della scorsa settimana a Palazzo Chigi con il premier: “Conte ci ha detto che pur avendo messo sul piatto scudo penale, Mittal gli ha risposto che non era ...

