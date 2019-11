L' allerta rossa chiude le scuole | martedì con previsioni meteo da incubo

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – scuole , cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani , martedì 12 novembre, a Noto , in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo . Dopo l’ allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un’apposita ordinanza con la quale invita anche “i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se non ...

Stato di allerta rossa - allarme a Pozzallo per maltempo : maltempo , Stato di allerta rossa " allarme " a Pozzallo per il pomeriggio di oggi 11 novembre e per tutta la giornata di domani 12 novembre 2019.

Scicli - scuole chiuse domani 12 novembre per allerta meteo rossa : Il sindaco di Scicli , Enzo Giannone, ha annunciato in un post su facebook che domani , martedì 12 novembre , tutte le scuole rimarranno chiuse

allerta rossa a Ragusa per domani 12 novembre : Allerta meteo rossa a Ragusa per domani , martedì 12 novembre . Lo annuncia la protezione Civile della Sicilia.

allerta Meteo Liguria : sul Levante criticità rossa - difficoltà nel Tigullio : La situazione Meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad Allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica è sul Tigullio : a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante , Casarza Ligure e Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti ...

Maltempo - in Liguria l’ allerta diventa “rossa”. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - allerta rossa in Liguria e disagi anche in Campania. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Sfollati nello Spezzino e nel Sanremese. A Sestriere caduti 20 cm di neve, fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI