La vocazione della politica italiana a trasformarsi in zavorra per le imprese

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nella complicata fase storica vissuta oggi dal nostro paese vi sono alcuni segnali importanti che riguardano lo stato di salute dell’Italia che laforse farebbe bene a non trascurare. Non c’è dubbio che rispetto a qualche mese fa l’Italia sia un paese meno pericoloso per l’Europa e anche pe

Icios007 : RT @Phastidio: Non per l'ambiente ma per cassa: cade la maschera della manovra 'verde' che serviva solo a fare gettito. Nel frattempo, le p… - 280569Ruitor : RT @Phastidio: Non per l'ambiente ma per cassa: cade la maschera della manovra 'verde' che serviva solo a fare gettito. Nel frattempo, le p… - ClaudioFatti : RT @Phastidio: Non per l'ambiente ma per cassa: cade la maschera della manovra 'verde' che serviva solo a fare gettito. Nel frattempo, le p… -