Fonte : ilpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una stagione iniziata con grandi aspettative sulle squadre più giovani si è conclusa con una finale giocata da due club di cui si era parlato meno

ilpost : La vittoria di Seattle nel calcio nordamericano - DuePaia_ : Ma questa storia di 'Lamar Jackson front-runner for MVP' sorge adesso, dopo che ha piallato una squadra che sta a 0… - DBDeiman : Sicuramente per Seattle è una vittoria molto più meritata rispetto a quella di 3 anni fa. Ma comunque non avrei mai… -