La sinistra ha di nuovo vinto a metà le elezioni in Spagna

“Nel centrosinistra - ma non nel Pd”. Il “nuovo” M5s secondo Brescia : Roma. La chiacchierata, come d’accordo, è sulle prospettive future. “Ma immagino che si debba partire dall’attualità”, sorride Giuseppe Brescia, mostrandosi serenamente rassegnato alle esigenze della cronaca. “E allora diciamolo subito – si concede il deputato grillino – che sì, non avere ceduto al

Achille Occhetto ridicolizza Zingaretti : "Nuovo nome per il Pd? Come si dovrebbe chiamare". sinistra addio : La rivoluzione annunciata del Pd? Solo un "trucco". Achille Occhetto, intervistato dal Fatto quotidiano, di cambi di rotta è un esperto avendo guidato la transizione dolorosissima dal Pci al Pds a inizio anni Novanta. E forse per questo mette alla berlina il segretario dem Nicola Zingaretti: "Se si

Come si potrebbe chiamare per Occhetto un nuovo partito di centrosinistra : “Se si punta solo sul nome, il cambiamento si trasforma in un'opera di cosmesi, di maquillage. Invece serve una grande discussione collettiva su cosa debba essere la sinistra oggi”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex segretario del partito comunista italiano, il Pci, e che trent'anni fa fondò il partito democratico della sinistra, dice che oggi c'è bisogno “di un'azione molto più profonda: una rifondazione del campo della sinistra e ...

Berlusconi : “Fi astenuta su commissione contro odio? No a strumentalizzazioni - la sinistra voleva un nuovo reato d’opinione” : Per Forza Italia non è stato un “errore” astenersi sulla nascita della commissione proposta da Liliana Segre contro odio, razzismo e antisemitismo. E neppure, come l’ha detto Mara Carfagna, un “tradimento di valori”. Se il partito, subito dopo la decisione di non sostenere la nascita dell’organismo speciale insieme a Fdi e Fi, si era spaccato, il presidente Silvio Berlusconi è intervenuto per rivendicare la ...

La 'Costituente delle idee' e della sinistra è il nuovo obiettivo del Pd di Zingaretti : Sono settimane, ormai, che Nicola Zingaretti ha annunciato la "costituente delle idee", anche se finora sembra non aver trovato alcuna apertura da parte del Movimento Cinque Stelle. La sinistra sta cercando di riunire le sue anime dopo anni di scissioni che l'hanno ridotta ad una lista di partitini dove ormai "uno vale uno", ma non nel senso grillino dell'espressione, giacché s'intende che ognuno vota per il partito che ha fondato. L'uscita di ...

Pd e 5 stelle per un nuovo centrosinistra. Il progetto di Zingaretti : Questa volta Nicola Zingaretti ha spiazzato un po’ tutti. Davanti al Parlamentino del Nazareno - presenti anche i ministri Roberto Gualtieri, Francesco Boccia, Paola De Micheli, Giuseppe Provenzano e il sottosegretario Martella - il segretario del Pd lancia una proposta che ha il sapore di una svolta: un campo progressista plurale con dentro il M5S. L’ipotesi sul tavolo non è quella di costruire una semplice alleanza di ...

Ungheria - chi è il nuovo sindaco di sinistra ed ecologista di Budapest che ha sconfitto Orban : Gergely Karacsony, 44 anni ed esponente dei Verdi, è il politico di centrosinistra che ha sconfitto il candidato di estrema destra sostenuto dal premier Viktor Orban: "Riporteremo la città dal 20esimo secolo al 21esimo. Budapest sarà green e libera, la riporteremo in Europa", ha dichiarato paragonando Orban a Erdogan.Continua a leggere