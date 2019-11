La satira del giorno - X Factor licenzia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Fonte foto: IlGiornale.itLadel- X1Sezione: Cronache Giovanni Zola

makkox : spesso ripeto, come i vecchi: eh, la mia non è satira, è humour, so carezze, IL MALE era satira. Chiaramente dai mi… - nocitopa_mirko : @memole73 @lucianinalitti Adesso...prima non era così perché se non lo cambiavano sarebbe fallita da tempo come L… - carmentpf : @MauroVittorio3 Quella vignetta non è satira, ma puro odio. Spera che un pazzo raccolga il suo esplicito suggerimen… -