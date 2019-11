La Libia non è un porto sicuro | lo sanno tutti Tranne Conte e Lamorgese

Migranti - Ue : la Libia non è porto sicuro : La portavoce della Commissione europea Mina Andreeva ha ribadito che la Libia "non è un porto sicuro" per i Migranti. "Chiedete a Malta" Mina Andreeva è intervenuta a proposito del presunto accordo che il governo maltese avrebbe negoziato con le autorità libiche, rivelato dal Sunday Times of Malta, per un coordinamento tra le sue forze armate e la Guardia costiera di Tripoli: "Abbiamo visto i report ma non abbiamo ...

Libia - Putin invia il Wagner Group come in Ucraina e Siria. I mercenari usati da Mosca per vincere le guerre che non può combattere : Da aprile 2019, quando è cominciata l’operazione “Vulcano di Rabbia” del Generale Khalifa Haftar, Aziziya – 30 chilometri sud di Tripoli – è la linea del fronte. È dove le milizie fedeli al Governo di Accordo Nazionale (Gna) di Fayez al-Serraj hanno respinto i nemici dell’Esercito nazionale libico (Enl), interrompendo quella che sembrava un’avanzata inarrestabile. Da mesi ormai la guerra si consuma in questa ...

Perché non è possibile affidare all’Onu i centri per i migranti in Libia : Luciana Lamorgese ha proposto un piano umanitario che prevede di affidare all’Onu i centri per migranti in Libia, ma al momento le Nazioni Unite non hanno il pieno controllo nemmeno dell’unico centro di transito a Tripoli. Leggi

Lamorgese difende il memorandum sulla Libia e promette modifiche. Ma a Orfini e alla sinistra non basta : Se è vero che oggi a Montecitorio il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è presentato in aula, mettendoci la faccia e illustrando in aula il nuovo memorandum che ha intenzione di sottoporre alla Libia, è altresì vero che nei punti annunciati non è presente la discontinuità che hanno chiesto a più riprese quei parlamentari del Pd, di sinistra italiana, Italia Viva e radicali ...

Per quanto ancora fingeremo di non sapere cosa accade in Libia? : Anche oggi, nel corso di una informativa urgente alla Camera dei deputati, il ministro Lamorgese ha raccontato la favoletta che ormai sentiamo da mesi: gli accordi con la Libia hanno ridotto il numero dei morti e delle partenze, ci fanno gioco e dunque è giusto mantenerli, magari con qualche aggiustatina. Anche oggi, insomma, stiamo mentendo a noi stessi. Ci state rendendo tutti complici, ipocriti e bugiardi. Ne vale davvero la pena?Continua a ...

Memorandum Italia-Libia : Di Maio promette modifiche - non stravolgimenti : Siamo giunti alla data di rinnovo del Memorandum Italia-Libia: salvo improbabili iniziative contrarie delle istituzioni italiane, che come previsto non si sono verificate, l'accordo di collaborazione per la gestione dei flussi migratori che ha suscitato tante polemiche si rinnova automaticamente oggi, sabato 2 novembre. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una forte pressione da parte delle Ong sul governo per superare o almeno riconfigurare ...

Migranti : l’Italia chiede di modificare il memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Migranti - l’Ue chiude al piano per la creazione di hotspot europei in Libia : “Non esiste - nessuna intenzione di avviarlo in futuro” : Gli hotspot europei in Libia per la gestione dei flussi migratori non vedranno mai la luce. Lo ha dichiarato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, rispondendo alle domande della stampa internazionale durante il consueto midday briefing. “Un piano simile non esiste e non c’è alcuna intenzione di avere piani simili in futuro. Da parte nostra è molto chiaro”, ha dichiarato, specificando che Frontex non può ...

Per Minniti gli accordi con la Libia sui migranti vanno cambiati. Non disdetti : “Gli otto articoli di quel Memorandum non sono le Tavole della Legge. Non è immodificabile. Resto però dell'avviso che non lo si possa cambiare in maniera unilaterale. Dobbiamo tentare delle modifiche concordate”. In un intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Interno del governo Gentiloni replica così al quotidiano che gli chiede se non prova imbarazzo per il fatto che oggi il Pd è costretto a confrontarsi con quel Memorandum da lui ...

Sulla Libia non si cambia : Una (quasi) perfetta continuità. Con gli accordi stipulati dal governo Gentiloni, quando al Viminale sedeva Marco Minniti. E in qualche modo con Matteo Salvini, che di quella politica è stato sponsor e l’ha esasperata, stirandola fino alle estreme conseguenze. Il memorandum firmato nel 2017 con la Libia dall’Italia e in scadenza il prossimo 2 novembre verrà rinnovato pressoché integralmente dai ...

Perché è importante non rinnovare gli accordi con la Libia : Foto LaPresse Sabato 2 novembre scatterà il tacito rinnovo del cosiddetto “Memorandum di intesa tra Italia e Libia”, un documento siglato congiuntamente nel febbraio 2017 dall’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal primo ministro del governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez al Serraj. L’accordo, che prevede una stretta cooperazione tra i due paesi in tema di “contrasto all’immigrazione illegale” e di ...

Libia - quello che non vogliamo vedere : cosa c'è sull'Espresso in edicola dal 27 ottobre : Un viaggio nei lager in cui vengono chiusi i migranti. La nuova fragile creatura di Matteo Renzi. E la strategia di Erdogan per cancellare i curdi. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Bija racconta la sua visita in Italia: «Sì, sono stato anche al Ministero dell'Interno» "

Libia - Crozza sulla trattativa con i trafficanti : “Non è bastata la stato-mafia - siamo arrivati alla trattativa stato-mafia libica” : Nel monologo dedicato all’immigrazione Maurizio Crozza, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove- commenta la trattativa nascosta attuata dal Governo Gentiloni con i trafficanti libici: “Bravi anche quelli della sinistra eh? A noi Italiani non c’è bastata la trattativa Stato Mafia… siamo andati oltre, siamo arrivati alla trattativa stato-mafia libica.” Live streaming, episodi ...

“La Libia non è capace di soccorrere i migranti in mare : l’Italia ha le prove ma non le rende note” : In un'interrogazione parlamentare al governo il deputato Erasmo Palazzotto denuncia che la documentazione relativa al progetto, finanziato dall'Unione europea, che ha dato vita alla zona Sar libica è stata secretata e anche l'Italia avrebbe messo sotto segreto il rapporto sulla reale capacità dei libici di effettuare salvataggi nel Mediterraneo.Continua a leggere