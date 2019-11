La gaffe di Mara Venier | “Mio marito è normale | cosa c’entra con gli amici gay”

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Patty Pravo : “I gay? Mio marito è normale”. Sui social scoppia la polemica : Ha scatenato polemiche sui social la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo nell’ultima puntata di Domenica In. Tutto è iniziato con una considerazione della conduttrice: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha detto la Venier alla cantante riferendosi agli amici che hanno in ...

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Teo Teocoli : 'Ti vedevo un po’ duro' : Nella puntata di oggi 27 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato tanti personaggi interessanti a partire da Orietta Berti, Lucia Bosé fino a Teo Teocoli. Quest'ultimo ha iniziato a raccontare la sua vita partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare alla sua carriera da imitatore e al rapporto con il collega Massimo Boldi. Prima di iniziare l'intervista, la Venier ha fatto divertire il suo pubblico con varie gaffes dal moscone che si ...

Domenica In - Mara Venier regina delle emozioni tra ricordi e gaffe : Una Domenica tra risate ed emozioni forti per Mara Venier e i tanti telespettatori del suo salotto televisivo, Domenica In. Archiviate le polemiche sulla partecipazione alla puntata odierna di Pamela Prati, bloccata per motivi di opportunità all’ultimo momento dalla dirigenza Rai, zia Mara ha accolto negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, tanti ospiti diversi che, come sempre, con lei si sono aperti, hanno raccontato aspetti inediti della loro ...

La gaffe hot delle Mara Venier : il lato B in faccia a Gabriel Garko : Gabriel Garko diventa protagonista di un siparietto hot a Domenica In, nel corso dell'intervista concessa a Mara Venier... Nella nuova puntata di Domenica In non sono mancati i momenti esilaranti, come quello avvenuto nel corso dell'intervista che ha visto protagonista Gabriel Garko. "Pensavo volessi venirmi in braccio", esordisce Garko visibilmente sorpreso dinanzi a Mara Venier, che intanto gli dà le spalle per mettere a posto la sua poltrona ...

“Ve lo ricordate Maradona ai mondiali ’94?”. Clamorosa “gaffe” di Mentana in diretta a “Propaganda Live”. Parole pesanti. E ora? IL VIDEO : Si sa nelle trasmissioni satiriche tutto è permesso, se poi questa trasmissione si chiama “Propaganda Live” allora i freni inibitori si abbassano ancor di più. Sarà per questo che il pluridecorato Mentana si è fatto “beccare” in una gaffe Clamorosa nei confronti di Matteo Salvini. Ma andiamo per ordine. “Salvini? Te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del ’94 che viene portato da una signora verso il ...

Domenica In - Mara Venier e la gaffe all'ingresso in studio : "Mi si è ammosciato tutto - ora..." : "Ragazzi mi si sente? Qui è caduto tutto, si è ammosciato tutto". Mara Venier esordisce con una bella gaffe a Domenica In. Durante l'ingresso nella prima puntata della conduttrice veneta nello studio Fabrizio Frizzi di Roma, alla moglie di Nicola Carraro è caduto il microfono. Appoggiata sulla camic

Domenica In - il grande ritorno di Mara e la gaffe esilarante di Romina : Mara Venier torna a far compagnia agli italiani nei pomeriggi Domenicali e la sua Domenica In parte nel migliore dei modi. Un avvio di stagione ricchissimo di ospiti, divertimento ed emozioni quello di oggi, che ha visto Zia Mara grande protagonista e sempre bravissima a stimolare i personaggi che la vanno a trovare, ottenendo interviste o, meglio, ‘chiacchierate’, come le definisce lei, sempre interessanti e mai banali. Un esempio ...