La diretta del passaggio di Mercurio davanti al Sole

Oggi il transito di Mercurio : la diretta streaming dall’Italia del Virtual Telescope [VIDEO LIVE] : Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene Oggi, 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Oggi il transito di Mercurio : la diretta streaming del Telescopio Galileo dalle Canarie [VIDEO LIVE] : Oggi, 11 novembre, va in scena il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Oggi il transito di Mercurio davanti al Sole : la diretta della NASA [LIVE] : Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene Oggi, 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

LIVE Italia-Brasile Under17 - Mondiali 2019 in diretta : azzurrini a caccia del miracolo contro i carioca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio: alle ore 00.00 di martedì 12 novembre, con il match tra queste due Nazionali verrà delineata l’ultima semifinalista della rassegna iridata di categoria. Già delineata la prima semifinale tra Messico ed ...

LIVE Nadal-Zverev - Atp Finals 2019 in diretta : incognita sulle condizioni fisiche dello spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del secondo match di giornata delle ATP Finals di Londra tra Rafa Nadal e Alexander Zverev! Il match è valido per il gruppo Andre Agassi, che comprende anche Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas; il 33enne maiorchino, neo numero 1 al mondo, è reduce dall’inaspettato ritiro nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ...

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e diretta 10 novembre : con Gad Lerner si parla della Segre : Che TEMPO che fa, Ospiti e diretta puntata 10 novembre 2019: con Gad Lerner si parla di Liliana Segre e degli episodi di intolleranza

diretta/ Trieste Brindisi - risultato finale 72-80 - : colpo esterno della Happy Casa! : DIRETTA Trieste Brindisi, risultato finale 72-80: la Happy Casa vince la sesta partita su otto nel campionato di Serie A1 e continua a volare in classifica.

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 volley - Superlega in diretta. Civitanova vince la volata del primo set con Juantorena e Ghafour : 28-26 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 La chiude Juantorenaaaaa!!! Mani out da seconda linea dello schiacciatore azzurro e Civitanova vince il primo set 27-26 Errore al servizio Perugia 26-26 La diagonale stretta di Lanza da zona 4 26-25 Errore di Lanza da zona 4, il check conferma l’out 25-25 Ghafour annulla anche il secondo set point col muro a uno da zona 2 24-25 Invasione sopra rete di Anzani dopo lungo check 24-24 ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in diretta : in scena l’ultima prova dell’omnium maschile - Lamon vuole un piazzamento sul podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell’omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell’ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in diretta : un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dopo le prime tre gare - inizia ora l’ultima prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 100 i giri da percorrere, uno sprint ogni 10 giri. I punteggi assegnati sono gli stessi della normale corsa a punti. 18.07 Riepiloghiamo la classifica: Francesco Lamon 106, Mark Stewart 100, Benjamin Thomas 98, Aaron Gate 90. 18.05 E ora pronti per il gran finale: la corsa a punti, ultima prova dell’omnium maschile. Fiato sospeso per Francesco Lamon. 18.03 Vince ancora Wai Sze Lee, ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in diretta : un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dopo le prime due prove - inizia la corsa a eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 La prossima gara sarà la terza prova dell’omnium maschile. Occhi puntati su Francesco Lamon. 17.08 La coppia Barbieri-Consonni chiude dunque a zero punti, nessuna soddisfazione per le azzurre. 17.06 Il primo posto è comunque appannaggio dell’Australia, che vince la gara con 40 punti. Seconda piazza per la Gran Bretagna (31 punti), gradino più basso del podio per ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in diretta : un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dopo le prime due prove : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Il decimo sprint è vinto ancora una volta dall’Australia. Dietro di loro Danimarca, Irlanda e Germania. 16.57 Mancano 25 giri alla conclusione della gara. Australia in testa a 29 punti, segue la Gran Bretagna a 21, terza l’Olanda a quota 16. 16.56 Si rilanciano le britanniche vincendo il nono sprint. Chiudono alle loro spalle Danimarca, Olanda e Irlanda. 16.54 Ricordiamo che ...

Domenica In - Mara Venier insultata prima della diretta per questa foto. Perde la brocca : "Dove devi andare..." : Mara Venier è stata insultata per aver postato sul suo profilo Instagram, a poche ore dall'inizio di Domeni In, su Rai uno, una foto che la ritrae insieme con il bellissimo nipotino Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini. Lo scatto non è piaciuta a una sua follower che ha rivolto delle accuse mol

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in diretta : grande Lamon in testa nell’Omnium dopo la seconda prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Inizia ora la gara di madison femminile. Per l’Italia partecipa la coppia formata da Rachele Barbieri e Chiara Consonni. 16:24 Vince Stewart con Lamon in quarta posizione. Ora l’azzurro è in testa nell’Omnium con 72 punti davanti a Stewart 70, Welsford 68, Thomas 56. 16:23 In testa Stewart davanti a Gate, Vylder e Lamon. 16:22 Lamon conferma il suo buon momento di ...