KISS | annunciato il loro ultimo tour mondiale con tappa in italia

Fonte : domanipress

(Di lunedì 11 novembre 2019): “End of The Road” è ildell’addio. Unicana il 13 Dopo una carriera leggendaria durata 45 anni, iannunciano il, dal titolo END OF THE ROAD WORLD. La band faràanche incon un’unica data il 13 luglio 2020 nella splendida cornice dell’Arena di Verona. I biglietti per lo show saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle ore 10.00 di martedì 12 novembre 2019. Gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla pre-sale già a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 13 su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 14 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’annuncio del THE END OF THE ROAD WORLDha mandato in visibilio il web e i milioni di fan deiin tutto il ...

AlbertoBrunell3 : RT @RollingStoneita: I @kiss hanno annunciato un lungo ultimo tour con cui daranno l'addio ai loro fan: tra le date annunciate c'è anche un… - RollingStoneita : I @kiss hanno annunciato un lungo ultimo tour con cui daranno l'addio ai loro fan: tra le date annunciate c'è anche… -