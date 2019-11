“Keanu è adorabile | ma non sono io” Helen Mirren scambiata per la nuova fiamma

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Hanno gli stessi capelli bianchi, gli stessi occhi chiari: la fidanzata di Keanu Reeves, Alexandra Grant, e l’attricemolto simili, tanto da essere scambiate, ma quest’ultima ha 74 anni, ovvero quasi trent’anni più dellacompagna di Matrix. Lasi è detta lusingata del paragone: “Keanu è, ma nonio”.L’attrice è sposata da 22 anni con il regista Taylor Hackford, il quale ha diretto Reeves nel film del 1997 “L’avvocato del diavolo”: “Conosco molto bene Keanu. Ha fatto un film con mio marito ed è la persona piùche ci sia. Alexandra è una ragazza fortunata esicura che anche lui lo sia”, ha affermato la Miller. Grant, designer ed esperta d’arte, di 55 anni, è ladell’attore: i due ...

