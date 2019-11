Juventus | Ronaldo rompe il silenzio dopo la furia dello Stadium | il post social di CR7 è

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il giocatore bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del match di ieri con il Milan, con una stringata didascalia Tutti attendevano notizie da Cristianoquanto accaduto ieri nel match con il Milan, terminato anzitempo e con la rabbia in corpola sostituzione con Dybala decisa da Sarri. Oggi il portoghese non si è fatto attendere e, come di consueto, ha commentato la vittoria dellasui rossoneri con una foto e una stringata didascalia: “partita difficile, vittoria importante!“. Queste le parole del portoghese, volato in Portogallo per gli impegni con la sua nazionaleaver trascorso senza dubbio una serata alquanto turbolenta. Visualizza questosu Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine Uncondiviso da Cristiano(@cristiano) in ...

SquawkaNews : 55': Paulo Dybala replaces Cristiano Ronaldo 77': Paulo Dybala scores the winner Juventus 1-0 AC Milan. - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo è stato sostituito nei primi 55' minuto di g… - Eurosport_IT : DYBALA RIPORTA IN VETTA LA JUVENTUS! ?? Entra dalla panchina al posto di Ronaldo e decide il match contro il Milan!… -